La voix sublime de Sabah Zidani illumine le Palais Bahia à Marrakech

Rencontre de l’artiste

20/03/2024

L’artiste marocaine Sabah Zidani a animé lundi soir, au Palais Bahia à Marrakech, un concert magique plein de spiritualité dans le cadre de la Rencontre de l’artiste.



Cette artiste marocaine, qui a toujours privilégié le texte profond, la grande poésie, les grandes compositions pour chanter l’amour, la beauté et la grâce, a séduit le public par sa voix sublime et son interprétation de chefs-d'œuvre intemporels et authentiques tirés du répertoire de certains artistes arabes, en plus de ses propres chansons.



Tout au long de cette soirée ramadanesque, le public a été séduit par l’interprétation de cette chanteuse marocaine, qui a collaboré avec une panoplie de poètes et de compositeurs marocains et arabes célèbres.

Sabah Zidani, qui fait partie des chanteuses lyriques les plus puissantes du moment, a interprété des chansons triées au volet, de grands artistes arabes tels qu’Abdelhalim Hafez, Mohammed Abdel Wahab, Oum Kalthoum, Fayrouz et Sabah Fakhri.



Dans une déclaration à la MAP, Sabah Zidani, qui a réussi à présenter durant son parcours artistique, un répertoire artistique qui lui permet de mettre en avant la puissance de sa voix pour donner lieu à un mélange raffiné entre musiques et chants modernes et authentiques, a dit toute sa joie de participer avec les membres du groupe, à cette importante célébration à l'occasion du choix de Marrakech comme capitale de la culture dans le monde islamique en 2024.



Cette artiste, qui se caractérise par sa capacité à interpréter les divers styles de la chanson arabe (poésie et zajal), a indiqué qu’elle vient animer dans le cadre de la Rencontre de l’artiste, dédiée principalement aux genres artistiques liés au soufisme, une soirée musicale qui comprend le chant spirituel, le classique arabe et marocain.

"L'organisation par Marrakech de cette célébration représente une opportunité pour accueillir des citoyens assoiffés de telles activités au cours du mois sacré de Ramadan", a-t-elle ajouté.



Dans une déclaration similaire, Samir El Ouanassi, chef du département des affaires culturelles au sein de la Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi, a affirmé que la Rencontre de l’artiste comprend un menu riche d'activités culturelles portant sur la musique, les arts plastiques et la créativité en général.



L’organisation de ces activités dans l'espace historique du Palais Bahia a donné un nouvel éclat à cette manifestation d’autant plus que cet événement offre l’occasion au public, notamment les visiteurs et touristes, de découvrir les monuments historiques, à travers un nouveau format d'activités culturelles qui les rapproche des formes artistiques marocaines, a-t-il précisé.



La Rencontre de l'artiste est organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec le Conseil communal de Marrakech et l'ICESCO, dans le cadre de l’événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024".



Au programme de cette manifestation culturelle des soirées artistiques dédiées à la musique andalouse et le malhoun, le madih, le samaâ soufi, la musique tarab et les genres aïssaoui et gnaoui, en plus de la présentation sur scène de plusieurs pièces de théâtre.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024" sera l’occasion de présenter la richesse historique et culturelle de la ville ocre, qui se distingue par son charme particulier, reflété notamment dans l’architecture andalouse ainsi que celle des mosquées et des palais islamiques.