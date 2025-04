“La voie libre” ou le parcours de vie de Moncef Slaoui

29/04/2025

Ça m'a toujours intéressé de voir comment la vie évolue dans le monde animal selon le principe de "la survie du plus fort". La Coupe du monde incarne ce concept dans sa forme la plus simple et la plus brutale : une liste des 32 meilleures équipes du monde se réduit progressivement à 16, 8, 4, 2, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule équipe, la plus forte et la meilleure au monde.



C'est dans ce contexte que nous évoquons notre équipe nationale marocaine. Les Lions de l'Atlas ont été les auteurs d’une performance éblouissante lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les joueurs marocains ont démontré des compétences exceptionnellement élevées. A ce niveau de la compétition, sans compétence, il est impossible d'avancer vers les tours suivants.



Ce fut le thème de la rencontre organisée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger dans le cadre des activités du Salon international de l’édition et du livre pour célébrer la communauté marocaine. L'événement a accueilli le chercheur Moncef Slaoui à l'occasion de la sortie de son livre "L'Horizon ouvert : Parcours de vie".



Le livre, initialement publié en anglais, est également disponible en arabe et en français aux éditions Afrique Orient, Moncef Slaoui y retrace son parcours impressionnant, depuis son enfance à Casablanca jusqu’à sa nomination à la tête de l'opération "Warp Speed" aux Etats-Unis visant à accélérer le développement de vaccins contre le Covid-19. Cette mission lui a été confiée par le président américain Donald Trump lors de son premier mandat.



Pour Moncef Slaoui, "il n'y avait pas de risque personnel pour moi ; le véritable risque était les milliers de victimes qui tombaient quotidiennement à cause du virus, et les centaines de milliards que l'économie mondiale perdait chaque jour. L'économie américaine, à elle seule, perdait 23 milliards de dollars par jour."



Il a indiqué que les Américains ont mis à disposition toutes les ressources nécessaires, contrairement aux Européens dont la position était marquée par l'hésitation et la peur. "C'était une guerre contre la pire des pandémies, et il fallait former une armée équipée de tous les moyens", a ajouté Slaoui, soulignant qu'aujourd'hui, des avions coûtant des centaines de millions sont prêts à affronter les risques, et nous devons nous préparer de la même manière pour les guerres contre les pandémies.



Devant une large audience à la salle du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, Moncef Slaoui a exprimé son souhait d'inspirer la jeunesse marocaine pour qu'elle croie en ses capacités, en déclarant : "C'est une série de choix successifs, sans peur de l'échec, qui m'a permis d'avancer." Il a également révélé son rôle dans le développement du premier vaccin contre le paludisme, un travail qui a nécessité 27 ans d'efforts continus, mais qui a finalement porté ses fruits.



Concernant l'inspiration qu'il a tirée du football, Slaoui a déclaré : "Nos joueurs n'ont pas seulement excellé sur le plan technique, mais ils ont également montré une grande discipline et une préparation physique exceptionnelle sous la direction de l'entraîneur Walid Regragui. Leur condition physique était à un niveau élevé, leur permettant de jouer à un rythme soutenu tout au long des matchs. Lorsqu'ils ralentissaient le jeu, c'était pour des raisons tactiques afin de déstabiliser l'adversaire."



Les joueurs marocains comprenaient bien les intentions offensives de leurs adversaires et étaient capables de contrer leurs plans en permanence. En attaque, ils ont su exploiter les moments opportuns pour créer de réelles occasions de but.



Avant l'édition 2022, le Maroc avait participé cinq fois à la Coupe du monde, mais sa performance au Qatar a été la meilleure. Pour les supporters marocains, et pour les Marocains en général, ce n'était pas seulement un événement sportif, mais un phénomène social et une célébration nationale, incarnant une identité marocaine et arabe souvent marginalisée sur la scène mondiale.



Ce succès a brisé les barrières et a surpris même les plus optimistes. Après deux ans de confinement dû à la pandémie de coronavirus, la Coupe du monde a été un moment d'unité nationale et de fierté. La joie était immense, les tribunes étaient pleines et les acclamations résonnaient d'amour pour la patrie. Aucun pays arabe ou africain n'avait atteint auparavant ce stade avancé de la compétition. Les drapeaux marocains flottaient partout. Pour moi, ce moment était très important.

Malgré la défaite contre la France en demi-finale, la performance de l'équipe marocaine a été historique.



Lorsque j'ai regardé le match du Maroc contre l'Espagne avec mon fils Mehdi, j'ai ressenti une libération totale des soucis quotidiens. Toute mon attention était concentrée sur cette confrontation et sur cette danse tactique entre les joueurs.



Je me suis souvenu des enfants que je voyais dans les ruelles du Maroc, jouant au football avec des boîtes de conserve ou des balles faites de feuilles d'aluminium, utilisant des pierres comme buts. Maintenant, ils peuvent rêver plus grand. Pour Moncef Slaoui, cette expérience confirme que la persévérance est la clé du succès.



Slaoui a déclaré lors de la présentation de son livre : "J'ai choisi d'écrire cette biographie en collaboration avec le biographe américain Andrew Zimmern, dans un travail organisé autour de sept axes thématiques, où je partage une philosophie de vie basée sur la passion et la rigueur scientifique. Cela a nécessité deux ans et demi d'entretiens intensifs."



Il a souligné que l’idée lui est venue après avoir assumé la responsabilité de diriger l'un des projets médicaux les plus difficiles de l'histoire de l'humanité. Il était certain du succès malgré la difficulté de la mission, grâce à trente ans d'expérience en recherche biologique et à son travail avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques comme "Moderna". L'administration de Donald Trump a mis toutes les ressources à la disposition de son équipe, non seulement pour sauver des vies, mais aussi pour sauver l'économie mondiale.



Moncef Slaoui, qui a dirigé un grand groupe pharmaceutique pendant trente ans, reste actif dans le domaine des sciences de la vie, à travers sa participation à divers conseils d'administration et ses investissements dans l'innovation scientifique.



Il a indiqué que le Maroc a bien géré la crise de la pandémie de coronavirus et a été l'un des meilleurs pays à fournir des vaccins à ses citoyens.

Il a suivi quotidiennement la situation sanitaire au Maroc grâce à ses contacts avec sa famille et considère que l'expérience marocaine à ce propos a été une grande réussite .



Rabat. Youssef Lahlali