La visite de députés ittihadis à Meurthe et Moselle marquée par des échanges fructueux

07/07/2022

Les parlementaires respectifs du P.S et de l’USFP ont convenu d’œuvrer à approfondir le dialogue et la concertation sur toutes les questions d’intérêt commun mais aussi celles relatives à la coopération et au partenariat maroco-français et maroco-européen

Latifa Cherif Cette mission s’est avérée très enrichissante en termes de partage d’expériences et de consolidation des relations bilatérales

Dans le cadre des rapports et échanges qui ont toujours été entretenus entre l’Union socialiste des forces populaires et le parti socialiste français et en vue de consolider la diplomatie parlementaire parallèle déployée au service des intérêts supérieurs du pays, une délégation du Groupe socialiste à la Chambre des représentants a effectué vers la fin du mois de juin une visite de travail et de coopération en France, en région de Nancy (Départements de Meurthe et Moselle).Cette délégation présidée par la députée Latifa Cherif est composée des parlementaires ittihadis El Hassan Lachguar, Cherkaoui Znaïdi, Atika Jebrou, Majida Chahid et Fadel Berras, a été reçue par le maire de Nancy, Mathieu Klein, la présidente du département 54, chainesse Khirouni, la vice-présidente du département 54, Marie José Amah, le maire de Vendœuvre Stephane Hablot et le vice-président du conseil départemental 54, Anthony Caps.Dans un communiqué de presse rendu public récemment, le groupe socialiste à la Chambre des représentants a indiqué que cette visite aux départements de Meurthe-et-Moselle de la région de Nancy visait à poursuivre les échanges et la préservation des passerelles de communication avec les parlementaires, les élus locaux et les acteurs politiques du parti socialiste français de même que le programme de ce déplacement incluait « des visites sur le terrain en vue de s’enquérir de l’expérience française locale dans le domaine de la gestion communale des affaires du développement territorial et durable », abordant toutes les questions ayant trait à l’économique, au politique, au social et au culturel et artistique mais aussi notamment celles de la santé, des changements climatiques planétaires, des flux migratoires, de la protection de l’enfant, de la parité optimale entre les genres et de l’économie solidaire.A cet égard, la députée ittihadie, Latifa Cherif, sollicitée par le journal « Libération » a mis en avant que « cette mission s’est avérée très enrichissante en terme de partage d’expériences, de consolidation des relations bilatérales ». Soulignant que cette visite de travail a été pleinement fructueuse à tous les niveaux traduisant la richesse de la coopération bilatérale, longue, ancienne et constante et la similitude des orientations politiques et des conceptions socioéconomiques et culturelles de l’Union socialiste des forces populaires et son homologue le parti socialiste français.«Une mission remplie de succès et de satisfaction des deux côtés», a conclu la députée, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, qui a indiqué par ailleurs que le déplacement en question a été organisé en partenariat avec l’Association «Khamssa».D’autre part, les échanges consistants qui ont eu lieu entre les deux parties tout au long de cette visite, dénotant d’une convergence parfaite et d’une symbiose naturelle et spontanée entre leurs composantes respectives, se sont particulièrement focalisés autour de toutes les questions migratoires et du traitement de leur complexité et diversité, associant à cet effet les acteurs de la société civile oeuvrant dans ce domaine de part et d’autre.Là-dessus, la gestion communale et le développement local, dans le contexte actuel des grandes mutations socioéconomiques, culturelles et technologiques et la conjoncture économique critique que traversent les différentes régions de la planète, ont été également au centre desdits échanges. En outre, les parlementaires des deux côtés ont convenu d’œuvrer inlassablement à approfondir le dialogue et la concertation sur toutes les questions d’intérêt commun mais aussi celles relatives à la coopération et au partenariat maroco-français et maroco-européen.