La vision Royale pour la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique mise en avant devant le CPS de l'UA

29/11/2024

La vision Royale pour la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique a été mise en avant jeudi devant le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA).



Lors d’une réunion du CPS de l'UA tenue au niveau ministériel sur «les expériences et les enseignements tirés de la mise en œuvre du mandat du CPS de l'UA conformément à l’Acte constitutif de l’UA et du protocole du CPS», l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a rappelé dans ce sens le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 30ème sommet de l'UA dans lequel le Souverain avait affirmé que le Maroc "continuera à faire siennes les causes nobles du continent et œuvrera inlassablement pour la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement du continent".



M. Arrouchi a souligné que cette vision royale incarne l’engagement constant du Maroc à relever les défis complexes qui entravent la paix et la stabilité en Afrique, notamment les conflits prolongés, les violences armées, les activités terroristes et les mouvements séparatistes.



Dans cet esprit, le Royaume a plaidé pour une approche proactive et holistique en matière de gestion des crises basée sur le renforcement des mécanismes de prévention, tels que le Système continental d’alerte précoce, et la mobilisation des ressources financières, humaines et logistiques adaptées.



Le diplomate a également mis en avant l’importance d’aligner les efforts continentaux sur le nexus paix-sécurité-développement, une approche prônée par le Maroc et menée par le CPS à travers le «Processus de Tanger», et qui devrait guider les futures stratégies de l’Union africaine.



Il a relevé que sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a démontré son engagement en tant que médiateur actif dans plusieurs crises africaines, notamment dans la région du fleuve Mano, au Sahel et en Libye. Des initiatives qui s’inscrivent dans la vision Royale tournée vers la promotion de la paix par le dialogue, la diplomatie préventive et la négociation, des principes qui sont au cœur de l’approche marocaine des relations internationales.



À cette occasion, M. Arrouchi a réaffirmé l’importance d’une solidarité africaine renforcée, en considérant que toute performance du CPS devrait être évaluée à travers des réalisations concrètes sur le terrain et que la préservation de l’intégrité territoriale des États, le bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires intérieures doivent rester des principes directeurs de cet organe.



Le Royaume a appelé également à la mise en œuvre des «projets Nexus», comme prôné par la Déclaration de Tanger, pour traiter les causes structurelles des crises et des conflits en promouvant le développement socioéconomique, afin de construire une Afrique prospère, alignée sur les objectifs de développement durable de l’ONU.



Cette vision Royale, pierre angulaire de l’action du Maroc au sein des instances africaines, témoigne d’une ambition claire qui appelle à contribuer à l’émergence d’un continent uni, stable et prospère, où la paix et le développement perdurent, a conclu M. Arrouchi.