La ville ocre théâtre du 7ème Meeting international para-athlétisme Moulay El Hassan

03/03/2023

Les organisateurs du 7e Meeting international para-athlétisme Moulay El Hassan, prévu du 6 au 11 mars à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont affirmé que cette édition est qualificative au championnat du monde Paris 2023 et aux Jeux paralympiques de Paris en 2024.



S’exprimant lors d’une conférence de presse pour présenter cet événement, mercredi à Rabat, le président de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni, a souligné que plusieurs pays ont décidé de participer à ce meeting dans la perspective de la classification médicale, la qualification au championnat du monde et aux Jeux paralympiques de Paris.



Il a indiqué que l’édition de cette année, organisée en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, connaîtra la participation de 44 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, en plus du Maroc, qui sera représenté par 61 athlètes.



Le président de l'instance fédérale a estimé que le meeting Moulay El Hassan est sur une ligne ascendante en termes de nombre de participants et de leur niveau technique, précisant que la dernière édition a réuni 40 pays, tandis que cette année, quatre autres pays ont confirmé leur participation, sur plus de 48 demandes reçues par la fédération.



Il a souligné, dans le même contexte, que le meeting a pris de l’ampleur sur la scène internationale après son intégration par la Fédération internationale des sports pour personnes en situation de handicap dans les compétitions du Grand Prix, sous la houlette du Comité international paralympique, ce qui constitue une source de fierté pour le sport marocain en général et le sport des personnes en situation de handicap en particulier.



Il a ajouté que le meeting Moulay El Hassan sera également marqué par des activités parallèles, notamment un stage de formation au classement des handicaps mentaux, des journées de sensibilisation, et une rencontre de communication avec les associations affiliées à la FRMSPSH, ainsi que l'organisation d'un forum national sur « La femme et le sport », étant donné que le meeting coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la femme.



Pour sa part, le directeur technique de la FRMSPSH, Said Lamrini, a indiqué que le meeting revient quatre mois seulement après l'organisation de la sixième édition pour des raisons liées au programme international qui comprend sept autres meetings, précisant que la nouveauté de cette 7e édition est le retour des athlètes mal voyants et non-voyants, ce qui favorisera les réalisations des champions marocains.



Il a relevé que la septième édition sera marquée par une forte compétition entre les différents participants, d'autant plus que son programme comprend, contrairement aux éditions précédentes, 121 épreuves qui s'étendent sur trois jours, dont 71 pour les hommes et 50 pour les dames qui mettront aux prises des champions internationaux et olympiques.

Cette édition sera également l'occasion pour les champions marocains d'acquérir plus d'expérience et d'inscrire leur nom dans les listes de la Fédération internationale qui détermine leur participation aux compétitions internationales.



Il a estimé que ce meeting, qui a acquis une grande réputation au niveau international, est une opportunité pour atteindre les minimas qui ouvrent la porte à la participation au championnat du monde 2023 à Paris, en plus des Jeux paralympiques de Paris en 2024.



L'équipe nationale marocaine comprend plusieurs champions qui ont signé une belle performance lors des compétitions internationales et réalisé des records, à l’instar de Ayoub Sadni au 400 m (T47), Zakaria Drihem au lancer du poids (F33), Amine Chentouf au 5000m (T12) et Ibtisam El Garaa au lancer du poids et du disque (F41).