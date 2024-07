La ville espagnole de Marbella ne sanctionnera finalement pas les touristes qui urinent dans la mer

07/07/2024

Les nageurs qui se soulagent dans la mer Méditerranée ne seront pas sanctionnés par la ville de Marbella. Le conseil municipal a décidé d’instaurer une amende pouvant atteindre jusqu’à 750 € contre ceux et celles qui urineront sur la voie publique mais la mer ne fait pas partie des zones réglementées, rapporte The Guardian démentant une information du Times .



Fin mai 2024, les élus de Marbella avaient voté une série d’initiatives visant à améliorer la qualité de ses plages dont une amende pour les personnes effectuant des « évacuations physiologiques (selles et urines) dans la mer ou sur la plage ». Les récidivistes risquent jusqu’à 1 500 € d’amende.



La formulation de l’arrêté avait suscité de nombreuses moqueries. « Qui va s’en rendre compte ? Les méduses ? », avait questionné un baigneur au micro de l’émission de télévision espagnole Tiempo al tiempo . « Il y aura des officiers de police pour faire le guet ? » avait lancé un autre.



Un porte-parole du conseil municipal a finalement précisé que la sanction s’appliquerait uniquement aux personnes qui urineraient hors de l’eau. « L’arrêté municipal n’impose pas de sanction pour avoir fait pipi dans la mer », a-t-il expliqué auprès du Guardian.