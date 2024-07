La ville de Salé vibre au rythme du 16ème Festival international des enfants de la paix

28/07/2024

La ville de Salé abrite la 16ème édition du Festival international des enfants de la paix, organisée par l'Association Bouregreg jusqu'au 30 juillet, sous la présidence honoraire de SAR la Princesse Lalla Meryem.



Cet évènement, organisé dans le cadre des festivités marquant la célébration de la glorieuse Fête du Trône, coïncide avec le 25ème anniversaire du Festival. Cet événement culturel accueille des délégations de 25 pays en vue de consolider l'esprit de coexistence et d'échange culturel entre les enfants de différents pays.



La cérémonie d'ouverture de cette édition, dont l'invitée d'honneur est la Côte d'Ivoire, a été marquée par la présence de membres du corps diplomatique accrédité au Maroc et des représentants des institutions culturelles internationales, outre des personnalités politiques, culturelles et médiatiques. Il s'agit d'une occasion pour le public d'apprécier différentes prestations artistiques, entre musique, danse chorégraphique et autres, présentées par les troupes en provenance de différents pays.



A cette occasion, le directeur fondateur du Festival, Abderrahmane Rouijel a indiqué que les activités de cette édition porteront essentiellement sur les quartiers historiques de Salé.



Cette édition a, pour la première fois, mis à la disposition du grand public et des festivaliers, une application 100% marocaine baptisée "Swelni" pour soutenir par le biais de l'intelligence artificielle la darija marocaine, a-t-il relevé, notant que cette application permettra de répondre aux questions des participants et faire connaître les différentes composantes de la civilisation marocaine authentique.



Pour sa part, le président de l'Association Bouregreg, Noureddine Chemaou, a fait savoir que cette édition verra la tenue du premier sommet des ambassadeurs du Festival, en présence d'enfants maqdessis, pour élire des ambassadeurs parmi les enfants engagés en faveur des valeurs de paix et de coexistence à travers le monde.



De son côté, le conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Yahya Doumbia, a souligné que la participation de son pays en tant qu'invité d'honneur dans cette grande manifestation culturelle internationale reflète les fortes relations d'amitié unissant la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et de relever qu'à la faveur de l'engagement de ses organisateurs, ce festival qui promeut la paix a réussi à consacrer les valeurs de coexistence parmi les enfants.



La programmation du Festival s’articule autour de trois axes, le premier portant sur "des shows de haut niveau et des spectacles chorégraphiques" reflétant le patrimoine et la culture des pays participant à cette édition.



Le deuxième axe concerne, quant à lui, la tenue d’un premier sommet des ambassadeurs du Festival de la paix au siège de l'Agence Bayt Mal Al Qods à Rabat en présence d'enfants maqdessis, renforçant ainsi la vocation de cet événement et son rôle dans la diffusion des valeurs de paix et de coexistence à l'échelle mondiale.



S'agissant du troisième axe, il concerne le soutien au Festival par le biais de l'intelligence artificielle à travers une application chatbot 100% marocaine disponible pour tous et accessible en plusieurs langues, dont la darija marocaine, pour permettre au public de suivre les activités du Festival, de répondre aux questions des participants et de promouvoir la civilisation marocaine.