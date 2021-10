La vie normale. On y est presque

Couvre-feu allégé, hammams et salles de sport rouverts…

01/10/2021

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’assouplissement des mesures restrictives a enfin été acté par le gouvernement. Qu’est-ce qui a changé? D’abord, l'interdiction des déplacements nocturnes au niveau national s’étend désormais de 23H à 05H. Ensuite, les déplacements des personnes entre les préfectures et provinces sont possibles à condition d'être en possession d’un pass vaccinal ou d’“une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes”, précise le communiqué du gouvernement.



En repoussant l’heure du couvre-feu, les autorités ont par ricochet fixé les horaires de fermeture des commerces, restaurants et cafés à 23h au lieu de 21h. L’unique condition étant de ne pas dépasser 50% de leur capacité d'accueil. Cette capacité d’accueil est limitée à 75% concernant les transports publics. En revanche, s’agissant des rassemblements et autres activités dans les espaces ouverts et fermés, elle est limitée à 50 personnes. Il est possible de dépasser ce nombre, mais seulement à condition de demander et obtenir une autorisation des autorités locales. La palme de la bonne nouvelle est détenue par les salles de sport et les Hammams. Ils sont désormais autorisés à reprendre leurs activités. Certes, dans la limite de 50% de leur capacité, mais c’est mieux que rien. Pour le gouvernement, le maintien de toutes les autres mesures restrictives précédemment décidées dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire est impératif pour ne pas retomber dans nos travers.



Car pour en arriver là, il a fallu l’implication de l’ensemble des citoyennes et des citoyens. Raisons pour lesquelles, la situation sanitaire s’est fortement améliorée. D’après Abdelkrim Meziane Belfquih, chef de la division des maladies transmissibles au ministère, “l'étude des indicateurs de suivi de la situation épidémiologique, du 14 au 27 septembre, montre que la tendance baissière se poursuit depuis sept semaines pour ce qui est des contaminations parlaCovid-19”.



En chiffres, cela se traduit par des cas positifs passés de plus de 15.000 cas hebdomadaire s'il y a 2 semaines à moins de 10.000 cas la semaine dernière, soit une baisse de 36%. La baisse du taux de reproduction n’y est pas étrangère. Idem pour le taux de positivité qui est passé de 12 à 8% en deux semaines. Sans surprise, le nombre de cas actifs a baissé de 43% passant de 30.000 à moins de 17.000 cas actifs lundi.



Les cas critiques ne sont pas en reste, avec une diminution de l’ordre de 35%. Lundi, ils étaient 1.148, alors que deux semaines auparavant, 1.764 citoyennes et citoyens séjournaient dans les structures hospitalières dédiées aux cas atteints d’une forme grave du Sars-Cov-2. D’ailleurs, le taux d'occupation des lits réservés aux cas critiques se situe actuellement aux alentours de 21% contre 33% au 14 septembre.



Bref, ce semblant de retour à la normale n’est qu’un premier pas vers un monde où l’on devra certainement cohabiter avec le nouveau coronavirus. Notamment avec le concours d’une campagne de vaccination qui ne cesse de progresser vers l’objectif de vacciner entre 30 et 35 millions de Marocains. Pour le moment, 22.632.510 personnes ont reçu une dose du vaccin anti-Covid et 19.069.557 ont complété leurs schémas vaccinaux.



C.C