"La vie me va bien " dans les salles de cinéma, à partir du 21 décembre

19/12/2022

Le film "La vie me va bien", réalisé par le Franco-Marocain Al Hadi Ulad Mohand, produit par Karim Debbagh et distribué par Asma Graimiche, sera projeté dans les salles de cinéma du Royaume à partir du 21 décembre.



A cet égard, le réalisateur du film Al Hadi Ulad Mohand a souligné que cette œuvre cinématographique, mettant en vedette l'actrice maroco-belge Lubna Azabal et la star algérienne Samir Guesmi, est basé sur une histoire vraie qu'il a vécue avec ses parents, à travers laquelle il met en lumière la maladie d'Alzheimer, ses causes ainsi que ses répercussions sur la vie du patient et de sa famille.



Le film remonte au milieu des années 90 dans une petite ville du nord du Maroc, où "Fouad", le seul salarié du bureau de la Poste, a contracté une maladie neurologique qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille. Il en résulta une série de situations humaines douloureuses et parfois drôles.



Dans ces circonstances, une nouvelle histoire s'agite entre Fouad, sa femme Ghita et leurs enfants, où l'amour, l’entraide et le partage animent la maison, jusqu’au moment où le père se meurt, où les membres de la famille se découvrent au fil du temps et où le désir de vivre devient inextinguible.



A noter que la première mondiale de ce film a eu lieu dans le cadre du Black Nights Film Festival de Tallinn, en Estonie. Il a été projeté pour la première fois dans le monde arabe au Red Sea International Film Festival, au Festival du film arabe de Malmö en Suède, au Festival international du film d'Amman et au Festival de Goa en Inde.



De plus, le film a participé à plus de cinquante festivals internationaux et a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux, dont le Prix de la Semaine de la critique lors de l’édition 2022 du Festival de Carthage, le Prix de la première œuvre au Festival national de Tanger 2022, le Grand Prix du Festival de cinéma de Nice et le Prix du public au Festival de Split en Croatie, et les Prix de la meilleure actrice et du public lors du Festival de Rotterdam.

"La vie me va bien" a également été acclamé par la critique dans divers médias étrangers.

Bouillon de culture

Box-office

Le blockbuster de science-fiction "Avatar: La voie de l'eau", suite du film de 2009, a dominé le box-office pour son premier weekend dans les salles obscures nord-américaines, selon les chiffres provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Enregistrant quelque 134 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, le film du réalisateur James Cameron se trouve cependant légèrement en deçà des prévisions des spécialistes.



A travers le monde, le film a également engrangé 300 millions de dollars supplémentaires.

Et avec plus de 430 millions de dollars, "Avatar 2" réalise l'une des meilleures entrées au box-office depuis la pandémie de Covid-19.



De nouveau situé sur la planète Pandora, "La voie de l'eau" raconte une histoire se déroulant plus d'une décennie après les événements du premier film.

Le Marine américain Jake Sully (interprété par Sam Worthington), a effectué sa transition dans le corps d'un Na'vi, le peuple à grande taille et à la peau bleue de Pandora, et travaille avec eux pour protéger leur habitat d'une funeste menace.



Une autre suite, "Black Panther: Wakanda Forever", a donc perdu la première place et se trouve loin derrière "Avatar" avec 5,4 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche.



Après six semaines d'exploitation, le film Marvel afro-futuriste a engrangé près de 419 millions de dollars aux guichets nord-américains, et 367 millions de dollars à travers le monde.



La troisième place du classement est occupée par "Violent Night" (5 millions), comédie d'action où la star de "Stranger Things" David Harbour joue un père Noël ronchon et prompt à donner des coups de massue lorsque des personnes mal intentionnées entrent par effraction chez une famille riche.



"Avalonia, l'étrange voyage", film d'animation de Disney, est à la quatrième place avec 2,2 millions de dollars, tandis que "Le Menu", qui emprunte à la fois au cinéma d'horreur, au film noir et à la comédie grinçante avec Ralph Fiennes à l'affiche, prend la cinquième place avec 1,7 million de dollars de recettes.



Voici le reste du top 10:

6- "Devotion" (0,83 million de dollars)

7- "The Fabelmans" (0,75 million)

8- "Black Adam" (0,5 million)

9- "I Heard the Bells" (0,3 million)

10- "Empire of Light" (0,24 million).