La variole du singe inquiète de par le monde. Le Maroc intensifie sa vigilance: S.O.S MPOX

Ministre et comité scientifique se penchent sur les risques éventuels et les mesures à prendre

16/08/2024

Sous la menace persistante de nouvelles crises sanitaires, le Maroc intensifie sa vigilance. Vendredi, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a convoqué le comité scientifique pour un examen approfondi de la situation épidémique liée à la variole du singe (MPox).



Cette réunion s'inscrit dans le cadre d’une stratégie préventive continue visant à assurer la sécurité sanitaire du pays. L'efficacité du système de surveillance et les protocoles de traitement ont été au cœur des discussions. L’objectif étant d'assurer une réponse rapide et adaptée à toute évolution de l'épidémie. Si la situation globale semble aujourd’hui sous contrôle, il n'en reste pas moins que le spectre de la variole du singe impose une vigilance sans faille.



Le système de surveillance épidémiologique marocain s’appuie sur un dispositif complexe et sophistiqué, qui a fait ses preuves en matière de détection précoce des cas importés. Ce mécanisme, fruit de plusieurs années de perfectionnement, permet une intervention rapide, limitant ainsi la propagation de l'épidémie. Le ministre Aït Taleb a insisté sur la nécessité de renforcer ce système, en harmonie avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon lui, un tel renforcement passe par une mise à jour constante des protocoles, des outils et des techniques utilisées.



L'un des points d'orgue de cette réunion fut la discussion autour du protocole de traitement actuellement en vigueur au Maroc. Salué pour son efficacité, ce protocole a permis de traiter les cas recensés avec succès, sans complications majeures. C’est, en effet, le résultat d'une approche méthodique et rigoureuse, où chaque étape du traitement est soigneusement calibrée pour maximiser les chances de guérison tout en minimisant les risques pour les patients.



Khalid Aït Taleb a souligné l'importance de respecter strictement les mesures thérapeutiques prescrites et de veiller à ce que tout le matériel médical nécessaire soit disponible en quantité suffisante. Chaque détail est crucial pour faire face à une maladie qui, bien que contrôlable, n'en demeure pas moins redoutable.



Au-delà du traitement, la prévention reste le maître-mot de la stratégie marocaine. La réunion a ainsi mis l'accent sur la nécessité de renforcer les efforts de sensibilisation auprès du grand public. La diffusion d'informations précises, fondées sur des données scientifiques, est essentielle pour limiter la propagation de l'infection. A cet égard, le ministre a appelé à une mobilisation générale des canaux de communication, tant au sein du secteur de la santé que parmi les médias, afin d'assurer une coordination efficace et une réponse rapide à toute évolution de la situation épidémique.



La communication ne se limite pas à informer, elle vise également à rassurer. En période de crise, il est crucial de maintenir un lien de confiance entre les autorités sanitaires et la population. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de la Protection sociale a renouvelé son appel à la responsabilité collective. Chacun, par son comportement, peut contribuer à la lutte contre la propagation de MPox. Respecter les recommandations sanitaires, se fier aux sources officielles d'information, éviter la diffusion de rumeurs infondées : tels sont les actes citoyens que le gouvernement exhorte les Marocains à adopter.



Le Maroc ne mène pas cette bataille seul. Khalid Aït Taleb a réaffirmé l'engagement du ministère à travailler en étroite collaboration avec divers partenaires, tant nationaux qu'internationaux. Cette coopération est indispensable pour assurer une protection optimale de la santé publique. Elle permet de partager les connaissances, de bénéficier des dernières avancées scientifiques et de coordonner les efforts pour une réponse globale et cohérente face à l'épidémie.



En outre, cette solidarité internationale renforce la position du Maroc sur la scène mondiale en tant que modèle de bonne gouvernance sanitaire. Par son action concertée et ses choix éclairés, le Royaume démontre qu'il est possible de conjuguer rigueur, efficacité et humanité dans la gestion d'une crise sanitaire.



Pour conclure, cette réunion présidée par le ministre de la Santé marque une nouvelle étape dans l'engagement du Maroc à combattre la variole du singe. Avec un système de surveillance affûté, un protocole de traitement rigoureusement appliqué et une communication claire et responsable, le Royaume s'érige en rempart contre l'épidémie. Mais cette lutte n'est pas seulement celle du gouvernement ; elle est l'affaire de tous. La vigilance, la solidarité et le respect des directives sanitaires sont les meilleurs atouts pour que le Maroc puisse continuer à se protéger efficacement contre cette menace.

L'avenir reste incertain, mais une chose est sûre : le Royaume est prêt, plus que jamais, à faire face à toute éventualité avec sérénité et détermination.



Mehdi Ouassat