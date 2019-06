La valeur marchande des joueurs : Quelque 2,3 milliards d’euros

21/06/2019

La 32ème Coupe d'Afrique des nations de football mettra en compétition pour la première fois 24 équipes.

Selon le portail allemand +transfermarkt+, la valeur marchande totale des joueurs des 24 équipes participantes est estimée à près de 2,3 milliards euros. Avec une part de 351 millions euros, la sélection du Sénégal qui vise son premier titre, figure en tête de liste de ce classement.

Ce chiffre s'explique par la présence de joueurs professionnels évoluant dans de grands clubs européens, dont le buteur de Liverpool Sadio Mané et Khalido Kolibali, meilleur défenseur du championnat italien lors de la saison dernière.

La Côte d'Ivoire, qui a remporté le titre en 1992 et 2015, est en deuxième position avec un 327 millions euros, les Pharaons égyptiens occupent la troisième position avec une valeur globale de 202,28 millions euros, alors que les Lions de l'Atlas sont quatrièmes avec 187,86 millions euros.

Le meilleur joueur africain lors des deux dernières années, l’Egyptien Mohamed Salah, figure en quatrième position sur la liste des joueurs les plus chers du monde à l'heure actuelle, avec un montant de 150 millions euros.

Au niveau des joueurs arabes participant à la CAN 2019, Mohamed Salah est en tête de liste, suivi de l'Algérien Riad Mehrez, de Manchester City (60 millions d'euros) et du Marocain Hakim Ziyech de l'Ajax Amsterdam (35 millions d'euros).

Concernant la valeur marchande totale des joueurs des équipes arabes présentes à cet évènement, l'Egypte est classée première (202,28 millions d’euros), suivie du Maroc (187,86 millions d’euros) et de l’Algérie (186,57 millions d’euros). La Tunisie est quatrième (54,2 millions d'euros) et la Mauritanie qui participe pour la première fois au tournoi, est cinquième (3,86 millions d'euros).

"Transfermarkt" souligne que ses statistiques reposent sur la valeur financière totale des contrats des joueurs sur le marché des transferts.