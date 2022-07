La vague de chaleur se poursuit jusqu ’à dimanche

21/07/2022

Une vague de chaleur avec des températures variant entre 41 et 48°C et de fortes averses orageuses, avec rafales de vent sous orage (60 à 80 km/h), sont attendues jusqu’au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, les provinces Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Aït Melloul, Taroudant, Smara et Assa-Zag connaîtront, cette vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 48°C, a précisé jeudi la DGM dans un bulletin d'alerte météorologique de niveau de vigilance organe.



Le même phénomène (41 à 45°C) sera également observé, durant cette période, dans les provinces de Ouezzane, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Meknès, El Hajeb, Taza, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khemisset, Khouribga, Khénifra, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Berrechid, Settat, Sidi Bennour, Benslimane, El Kelâa des Sraghna, Youssoufia, Rhamna, Marrakech, Chichaoua, Zagora et Tata, selon la même source.



En sus, les mêmes températures seront constatées pendant la même période dans les provinces de Larache, Kénitra, Essaouira, Safi, Chtouka-Aït-Baha, Tiznit, Boujdour, Aousserd, Oued Ed-Dahab, Tan Tan, Sidi Ifni, Guelmim, Tarfaya et Laâyoune.