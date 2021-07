La vague de chaleur reprend ses droits

08/07/2021

Une vague de chaleur avec chergui est prévue du vendredi au lundi ainsi que des averses orageuses localement fortes attendues depuis mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, des températures variant entre 40 et 45°C concerneront, vendredi, les provinces Béni Mellal, El Hajeb, Fès, Fquih Ben Salah, Kénitra, Khénifra, Khouribga, Meknès, Moulay Yacoub, Ouezzane, Séfrou, Settat, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Taounate, Tata, Taza et Zagora, indique la DGM dans un bulletin d'alerte météorologique faisant état d'un niveau de vigilance orange. Du samedi au lundi, les températures oscilleront également entre 44 et 48°C dans les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kénitra, Taounate, Ouezzane, Fès, Meknès, Moulay Yacoub, El Hajeb, Sefrou, Khémisset, Khénifra, Khouribga, Benslimane, Berrechid, Settat, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Youssoufia, Sidi Bennour, Marrakech, Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Taroudant, Guelmim, Assa-Zag, Es-Semara, Tata et Zagora. Les températures variant entre 40 et 44°C concerneront les provinces d'Agadir-Ida-Ou-Tanane, Larache, Chichaoua, Driouch, Chefchaouen, El Jadida, Essaouira (intérieur), Nouacer, Guercif, Nador, Oujda-Angad, Jerada, Safi (intérieur), Sidi Ifni, Taza et Taourirt mais également de 33 à 37°C à Al Hoceima, Casablanca, Mohammedia, Rabat, Salé, Berkane, Skhirate-Temara et Tanger-Assilah. Par ailleurs, le communiqué précise que cette vague