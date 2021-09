La vaccination se déroule dans des conditions normales à Khémisset

07/09/2021

Rencontre de communication pour réussir l'opération de vaccination des élèves à Ouezzane

La délégation provinciale du ministère de la Santé de Khémisset a assuré, dimanche, que l'opération de vaccination des élèves âgés de 12 à 17 ans se déploie dans des conditions normales et suscite une grande affluence auprès des familles dans la province. Réagissant à une vidéo où deux personnes prétendent qu'un élève serait décédé directement après avoir reçu la première dose du vaccin, la délégation a affirmé dans un communiqué qu'il s'agit d'une information "complètement erronée". La délégation souligne qu'elle se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des personnes concernées, appelant à ne pas donner de crédit à ce genre d'allégations sans fondement. Les responsables de la propagation de ces informations erronées cherchent à semer la brouille autour de l'opération de vaccination, dont l'importance est primordiale pour la protection des élèves et de leurs familles contre le nouveau coronavirus, conclut le communiqué. Par ailleurs, une rencontre de coordination et de communication s'est tenue à Ouezzane entre les responsables de la direction provinciale de l'Education nationale et des associations des parents et tuteurs d'élèves, pour conjuguer les efforts déployés, en vue de réussir l'opération de vaccination anti-Covid 19 des élèves et d'assurer une rentrée scolaire sûre. Cette manifestation, à laquelle ont pris part les responsables provinciaux de la Fédération nationale des associations des parents et tuteurs d'élèves et de la Fédération provinciale des associations des parents et tuteurs d'élèves, a été une occasion pour aborder les nouveautés de la rentrée scolaire 2021- 2022. La direction provinciale de l'Education nationale a souligné, dans un communiqué, que cette rencontre de coordination s'inscrit dans le cadre de la mobilisation et la communication avec tous les acteurs, les intervenants et les partenaires, afin de réussir la rentrée scolaire, et d'examiner les nouveautés liées au domaine éducatif et les mesures adoptées pour assurer la réussite de l'opération de vaccination et une rentrée scolaire sûre. A cette occasion, la directrice provinciale de l'Education nationale à Ouezzane, Khadija Benabdeslam, a souligné l'importance du rôle des associations des parents et tuteurs d'élèves et leur contribution à la réussite des mesures relatives à la rentrée scolaire et de l'opération de vaccination, qui a été lancée dans huit centres au niveau de la province, appelant tous les intervenants à poursuivre leurs efforts pour assurer une rentrée scolaire sûre. Elle a également mis l'accent sur le rôle de ces associations dans la mobilisation et la sensibilisation, à même de préserver la sécurité et la santé des apprenants, et leur contribution à la désinfection des installations des établissements scolaires, et à l'activation des rôles de la vie scolaire au cours des deux dernières années. Cette réunion de coordination a été marquée par la présentation d'un exposé, par le chef du service de planification et de la carte scolaire, sur le programme d'action annuelle de la direction, appuyé de statistiques sur la rentrée scolaire.