La troupe marocaine “La Gala ” rafle la totalité des prix du Festival international de théâtre contemporain de Kasserine

13/05/2022

La pièce théâtrale "Sakmarra" de la troupe marocaine "La Gala" des arts vivants a remporté la totalité des prix du 10ème Festival international de théâtre contemporain "Chaâmbi", organisée du 06 au 10 mai à Kasserine (centre-ouest de la Tunisie).



Outre le grand prix, les membres de la troupe "La Gala" de Guelmim ont remporté les prix des meilleures réalisation, scénographie et texte. "Nous sommes très heureux d'honorer le Maroc en remportant ces prix que nous dédions au peuple marocain", s'est réjoui, dans une déclaration à la MAP, Omar Battah, directeur artistique du groupe "La Gala" des arts vivants.



Il a ajouté que sa troupe a réussi à "gagner le pari" et concourir pour le grand prix du Festival de théâtre contemporain de Kasserine", se félicitant de la détermination et des efforts déployés pour pouvoir remporter ces prix. Il a rappelé que la pièce théâtrale "Samkarra" avait remporté en novembre 2021 le grand prix du Festival de la Marche Verte après sa représentation à Laâyoune.



Le directeur artistique de la troupe a relevé que cette pièce de théâtre relate l'histoire de "Ghali et Aliyat, deux anciens fonctionnaires qui ont été révoqués à cause de leur implication dans des affaires de corruption.



Selon lui, la vie de ces deux anciens fonctionnaires prend une nouvelle tournure, après cette révocation, en s'impliquant dans des meurtres à l'extérieur du pays.



Lors de ce festival, le jury s'est félicité de cette œuvre théâtrale, présentée par le groupe "La Gala" et qui a été favorablement accueilli par le public de la 10ème édition du Festival international de théâtre contemporain "Chaâmbi" de Kasserine.



Le jury de cette dixième édition, présidé par le Tunisien Mounir Khazri, était composé de Nourhan Bouziane de Tunisie, Iyad Al-Raymouni de Jordanie, Najm Najm de l'Irak.



Le Festival a été marqué par la participation de troupes représentant plusieurs pays, dont le Maroc, la Tunisie, l'Irak, la Jordanie, l'Algérie, Oman et l'Arabie Saoudite, le Soudan .



Cette manifestation a été marquée par la présentation de 27 pièces théâtrales, dont 15 de Tunisie, ainsi que l'organisation d'ateliers sur plusieurs thèmes dont l'artiste et le théâtre.