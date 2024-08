La transition vers un régime de change plus flexible se déroule dans de bonnes conditions

Bank Al-Maghrib

04/08/2024

La transition vers un régime de change plus flexible, initiée en janvier 2018, a continué de se dérouler dans de bonnes conditions, ressort-il du rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2023.



La Banque centrale a inscrit le parachèvement de cette transition, ainsi que la mise en place du cadre de ciblage d'inflation dans son plan stratégique 2024- 2028, indique ce rapport, notant que le dirham a évolué tout au long de l'année à l'intérieur de la bande de fluctuation sans intervention de BAM. Et de préciser: "Compte tenu d'un effet marché favorable, le dirham a terminé l'année en appréciation de 5,6% par rapport à la devise américaine et de 2% par rapport à l'euro".



Le rapport rappelle également que les évaluations trimestrielles menées par Bank Al-Maghrib indiquaient que la valeur de la monnaie nationale restait globalement en ligne avec les fondamentaux de l'économie.



En parallèle, l'approfondissement du marché de change s'est poursuivi, avec une hausse du volume des transactions sur le compartiment interbancaire de 74,7% à 754 milliards de dirhams (MMDH) et un recours important aux instruments de couverture. Ces derniers ont totalisé un montant de 258 MMDH, en baisse de 10% en lien essentiellement avec le repli des cours internationaux des produits énergétiques.