La transformation numérique, un outil au service de la bonne gouvernance et de la transparence

18/04/2025

La transformation numérique peut servir comme outil de promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de l’accessibilité aux services publics, ont souligné, mercredi à Marrakech, les participants à un panel organisé dans le cadre de la 3e édition du GITEX Africa 2025.



En adoptant des outils et des plateformes numériques, les gouvernements peuvent lutter contre la corruption et renforcer la confiance des citoyens dans l'administration, ont-ils estimé lors de cette rencontre tenue sous le thème "Numériser la gouvernance pour la transparence et l'inclusion".



Ainsi, rapporte la MAP, le directeur des systèmes et de l'entrepreneuriat numérique au ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Driss Lemjaouri, a relevé que la stratégie numérique d'un pays doit être pensée pour les besoins du terrain et en s’appuyant sur des solutions accessibles, pertinentes et développées localement.



M. Lemjaouri a souligné l’importance d’une écoute active de toutes les parties prenantes afin de concevoir des outils adaptés aux réalités des citoyens, des entreprises et des startups. L’objectif étant de favoriser des solutions déployables à court terme et d’éviter les projets complexes déconnectés de la réalité, a-t-il estimé.



A cet égard, il a fait état de plusieurs défis, notamment la question de l’adéquation des solutions à l’écosystème national, le financement à tous les stades de développement des startups, l’accès au marché, et la nécessité d’un cadre juridique et fiscal propice.



De son côté, le directeur adjoint chargé des systèmes d'information à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), Moulay Abdelaziz El Amrani, a insisté sur le rôle central de la transformation numérique dans le renforcement de la transparence et de l’intégrité.



Il a rappelé que l’inclusion des citoyens dès la phase de conception des systèmes numériques, la transparence des données et la formation des usagers sont des piliers essentiels pour une gouvernance efficace.



M. El Amrani a mis en avant des outils utilisés par l’Instance, à l'instar des plateformes de gestion des plaintes, des outils d’analyse de données, ou encore l’Observatoire de la corruption.



Pour sa part, Aude Fournier, directrice générale adjointe chargée de la transformation des pratiques à Marseille, a partagé l’expérience française en la matière, notant que plus de la moitié des agents municipaux présentent un faible niveau de compétences numériques.

Pour faire face à ce défi, elle a mis l’accent sur l’importance d'adopter une approche interdisciplinaire et de la formation continue.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’édition 2025 du Gitex Africa Morocco se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.



Porté par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en partenariat avec l’Agence du développement du digital (ADD), cet événement a pour objectif de favoriser les synergies entre gouvernements, investisseurs, entrepreneurs et leaders du numérique.