La traduction contribue grandement au développement de la performance des entreprises

La maîtrise des langues et de la traduction, une clé essentielle

18/05/2024

Les participants à une conférence scientifique nationale sur l’entreprise et l’offre universitaire en traduction, tenue jeudi à Tanger, ont souligné que la traduction contribue grandement au développement de la performance des entreprises et à leur ouverture sur les marchés étrangers.



Lors de cet événement, organisé par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous le thème "Les attentes actuelles de l'entreprise et de l'offre universitaire en traduction, regards croisés: l'académicien et le professionnel", les intervenants ont relevé que dans une économie mondialisée, la maîtrise des langues et de la traduction est une clé essentielle pour les entreprises, afin d'internationaliser leurs activités et d'établir des partenariats commerciaux pour accéder aux marchés internationaux.



S’exprimant à cette occasion, le premier vice-président de la Chambre régionale, Houssein Ben Taib, a indiqué que cette conférence, qui réunit un parterre d'académiciens et de professionnels, est une occasion d’approfondir la réflexion et le dialogue sur cette relation entre l'entreprise et la traduction, appelant à une bonne utilisation des sciences de la traduction pour le développement de l'économie et le lancement d'entreprises spécialisées dans ce domaine.



De son côté, le directeur de l’Ecole supérieure Roi Fahd de traduction, Mohamed Kharchich, a souligné que l'organisation de cette rencontre vise à lancer un partenariat effectif avec la Chambre régionale, soulignant que ce partenariat incarne l'ouverture de son établissement sur les acteurs économiques, en vue de lancer un débat scientifique constructif, contribuant à renforcer la formation dans le domaine de la traduction pour répondre aux besoins des entreprises.



Pour sa part, rapporte la MAP, le président du comité d'organisation de l’évènement, Mohamed Samadi, a mis en avant l'importance de cette rencontre, la troisième du genre, qui vise à établir des liens de coopération et de partenariat entre les diplômés en traduction et le secteur économique, ainsi qu'à explorer de nouvelles voies de formation dans le domaine de la traduction, de manière à répondre aux attentes des entreprises.



Quant au directeur du laboratoire de recherche en traduction, médias et communication, Hamid Bargach, il a salué l'esprit de collaboration entre l'école supérieure Roi Fahd de traduction et la Chambre régionale dans les domaines d'intérêt commun, en vue de développer la formation académique et le tissu entrepreneurial au niveau de la région.



Après la remise de certificats à plusieurs lauréats de l’Ecole supérieure Roi Fahd de traduction dans le domaine de l'esprit d'entreprise, les intervenants ont abordé plusieurs thématiques, notamment "La traduction audiovisuelle et le domaine d'entreprise", "Les défis des marchés mondiaux pour les traducteurs entrepreneurs", "L'entreprise actuelle et les standards attendus" et "La traduction et l'industrie automobile au Maroc".



La conférence a également traité de la traduction dans le contexte de la mondialisation des affaires, à travers des interventions sur "L'approche pluridisciplinaire et le développement des compétences professionnelles dans le contexte universitaire", "Les tendances du marché de la traduction au Maroc : défis et opportunités pour les traducteurs indépendants", "La traduction comme moyen de développer la performance des entreprises", "La traduction et les attentes du marché du travail", "Nouvelles perspectives pour le métier de la traduction et les exigences du marché du travail", "La traduction humaine et le traitement automatique", "Réduire le fossé entre l'espace académique et le marché du travail dans le domaine de la traduction instantanée au Maroc".