La tomate marocaine s’exporte bien vers l’Union Européenne

Le Maroc a vendu à l'UE 426,07 millions de kilos de tomates entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019

20/08/2019 Alain Bouithy

Bon cru pour les tomates marocaines dans les pays de l’Union européenne, notamment en France et en Espagne où les ventes ont connu une progression significative au cours de 2019.

En effet, alors que les données statistiques nationales officielles annoncent un fléchissement des activités primaires au titre de cette année, la tomate marocaine semble plutôt bien s’en tirer dans les pays de l’Union européenne (UE) où 426,07 millions de kilos de ce légume ont été vendus entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019.

« Les ventes totales de tomates vers l'UE par le Maroc ont atteint 426,07 millions de kilos contre 385,88 millions de kilos écoulés dans la même période de la saison précédente », a indiqué récemment le site Hortoinfo.es

Ainsi, le volume des ventes des tomates marocaines a progressé de 10,41% par rapport à la même période de l’année précédente, a-t-il relevé citant des chiffres publiés par les services statistiques de l’Euroestacom (ICEX-Eurostat).

Il est important de rappeler que le volume contingentaire que le Maroc est autorisé à écouler dans la région est de 285 millions de kilos. Autrement dit, 141 millions de kilos de tomates hors quota de volume auraient été vendus au cours de cette année, si l’on en croit les chiffres publiés par le média espagnol.

En effet, celui-ci a indiqué que le Royaume du Maroc a vendu à l'Union européenne au cours de la dernière période, un total de 141 millions de kilos de tomates en plus du volume contingentaire qui est de 285 millions de kilos.

Autre chiffre important révélé par le site : « le montant que les États membres ont payé au Maroc pour l'achat de tomates dans cette campagne a été 481,17 millions d'euros, soit 20,01% de plus que la saison précédente ».

D’après ce média spécialisé, « le prix moyen payé par l'UE au Maroc par l'achat de la tomate a été 1,13 euro par kilo, par rapport à 1,04 euro / kilo pour les tomates payées au Maroc durant la période hors contingent du 1 octobre 2017 au 31 mai 2018 ».

En ce qui concerne les pays de la Communauté qui ont acheté le plus la tomate marocaine, Hortoinfo place en premier la France avec un volume de 288,15 millions de kilos couvrant la période 2018/2019. Ce qui représente un accroissement de 7,76% par rapport à la saison précédente où le volume des tomates vendues par le Maroc avait atteint 267,38 millions de kilos.

Au cours de la période considérée, « la France a payé au Maroc un total de 378,02 millions d'euros, avec un prix moyen de 1,31 euro par kilo », a-t-il fait savoir, précisant que dans la même période de l'an dernier, il avait versé au Maroc quelque 307,54 millions d'euros avec un prix moyen de 1,15 euro par kilo.

L’autre pays cité par le média est l’Espagne dont les achats des tomates marocaines ont atteint un volume total de 59,35 millions de kilos durant la période analysée (01/10 / 2018-31 / 05/2019). S’agissant des ventes vers ce pays, on notera que la progression a été de 26,52% par rapport à la même période de la saison précédente où le volume avait atteint 46,91 millions de kilos.

D’après le site espagnol, l'Espagne a déboursé quelque 55,92 millions d'euros pour s’offrir les tomates marocaines, avec un prix moyen de 0,94 euro par kilo. Alors que ce montant était estimé à 45,63 millions d'euros lors de la saison précédente avec un prix moyen de 0,97 euro par kilo.

Selon les prévisions du Haut-commissariat au plan (HCP), présentées lors de la présentation de la « situation économique en 2019 et ses perspectives en 2020, en juillet dernier, « le secteur primaire devrait dégager une valeur ajoutée en repli de 2,1%, contribuant négativement à la croissance du produit intérieur brut de -0,3 point en 2019 au lieu d’une contribution positive de 0,3 point une année auparavant ».