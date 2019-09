«La terre sous mes pieds» remporte le Grand Prix du FIFFS

22/09/2019 Libé

Le Grand Prix de la 13ème édition du Festival International du Film de Femmes de Salé (FIFFS) a été décerné, samedi soir, au film «La terre sous mes pieds», de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer. Le film autrichien raconte l'histoire de Lola, une jeune femme qui contrôle sa vie personnelle avec la même efficacité qu’elle utilise pour optimiser les profits dans son travail de consultante d’affaires de haut niveau. La réalisatrice montre comment la vie de cette femme ambitieuse commence à s'effriter après un événement tragique qui a amené sa sœur aînée, malade mentale, à revenir dans sa vie. En outre, le long métrage autrichien a remporté le prix du meilleur scénario alors que le film macédonien «Dieu existe, son nom est petrunya» de Teona Struga Mitevska s'est adjugé du prix spécial du jury et celui du meilleur rôle féminin pour l’interprétation de l'actrice Zorica Nusheva. Par ailleurs, le jury a attribué le prix du meilleur rôle masculin à Isa Yasan, Kalbinur Rahmati, Alinaz Rahmati, Moosa Yasan pour leur rôle dans le film chinois "A first farewell" de sa réalisatrice Lina Wan.

Le film allemand « In search » de sa réalisatrice kényenne Beryl Magoko a décroché, pour sa part, le prix de la catégorie du film documentaire alors que celui du jeune public est revenu aux courts métrages marocains « La Fille du vent » de Latefa Ahrrare et « Les 400 pages » de Ghizlane Assif et au long métrage « Kilikis …la cite des hiboux » du réalisateur marocain Azlarabe Alaoui.