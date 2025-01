La tenue régulière de la Commission mixte et les avancées réalisées témoignent d’une relation de confiance entre le Maroc et le Libéria

Sara Beysolow Nyanti, ministre libérienne des Affaires étrangères

20/01/2025

La tenue régulière de la Commission mixte de coopération maroco-libérienne et les avancées réalisées dans divers secteurs témoignent d’une solide relation de confiance entre les deux pays, désormais partenaires incontournables sur la scène internationale, a affirmé, vendredi à Laâyoune, la ministre libérienne des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti

Mme Nyanti a mis en avant la volonté du Libéria et du Maroc de renforcer leur partenariat dans les différents domaines, tout en exprimant, au nom du président libérien Joseph Nyuma Boakai, sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocains pour leur soutien constant au développement de son pays.



La cheffe de la diplomatie libérienne a, en outre, indiqué que cette session vient renforcer la coopération bilatérale par la signature de plusieurs accords stratégiques dans les différents domaines.



Ces accords, a-t-elle expliqué, portent notamment sur l’amélioration du système de santé par la formation des professionnels, le développement des secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie.



Il s'agit aussi d’autres domaines, tels que les énergies renouvelables, les ressources en eau et l’égalité des genres ainsi que le renforcement des capacités humaines pour promouvoir une bonne gouvernance, a ajouté Mme Nyanti. Et la ministre de préciser que cette collaboration, marquée du sceau du respect mutuel et des bénéfices partagés, s’est récemment élargie à des projets innovants, notamment le partenariat entre l’Autorité portuaire nationale du Libéria et le port de Tanger Med.



Mettant en exergue l'excellence des relations unissant le Maroc et le Libéria, Mme Nyanti s’est, par ailleurs, félicitée de l'ouverture récente de l’ambassade du Royaume dans la capitale libérienne, "symbole d’une coopération bilatérale en pleine croissance".