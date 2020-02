La taekwondiste Oumaima El Bouchti qualifiée aux JO

24/02/2020

Oumaima El Bouchti a validé samedi son ticket de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), grâce à sa victoire en demi-finale de la catégorie des-49kg, lors des éliminatoires africaines de taekwondo qui se tiennent du 22 au 24 février au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. La taekwondoïste marocaine a décroché son billet pour Tokyo après avoir pris le dessus sur la Sénégalaise Fall Ngone sur le score de 29 à 9.

La championne marocaine a atteint le dernier carré après sa victoire en quart de finale contre la Botswanaise Kula Krabo à la faveur d'un score de 11 à 4.

"La concurrence lors de cette compétition africaine était rude", a déclaré à la MAP la taekwondoïste au terme de sa victoire, notant que la qualification est le fruit d'un travail acharné. "Le soutien du public a été déterminant à ce stade de la compétition" a-t-elle ajouté. Pour sa part, Hassan Ismaîli, membre de la comission technique et du comité d'organisation, a indiqué que la qualification d'Oumaima est amplement méritée, mettant en avant le talent et le grand potentiel de la championne marocaine. Plus tôt dans la journée, son compatriote Omar Lakhal n'a pas pu se qualifier, après avoir perdu en demi-finale de la catégorie des moins de 58 kg, face au Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi (4 à 21).

La deuxième journée verra la participation d'Ashraf Mahboubi (-80 kg) et Nada Laaraj (-57 kg) qui tenteront de valider leurs billets pour le rendez-vous olympique de l'été prochain au Japon.