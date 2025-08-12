La superbe gifle infligée à Vox et au PP

Le gouvernement espagnol et l’Eglise catholique s’insurgent contre une motion islamophobe soutenue par deux partis

Pour El Pais « le Parti populaire est devenu, depuis au moins deux ans, l’otage du populisme extrémiste de Vox»

«La mesure viole le droit fondamental à la liberté religieuse de la communauté musulmane », «en matière d’intolérance, il n’y a pas de demi-mesure», c’est ainsi qu’a réagi le gouvernement espagnol présidé par le socialiste Pedro Sanchez à une décision du Conseil municipal de Jumilla (Murcie) interdisant la célébration des fêtes religieuses musulmanes dans les installations municipales.Le gouvernement espagnol a formellement demandé au Conseil municipal de Jumilla d'annuler une décision prise par le Parti populaire (PP, droite) et Vox (parti d’extrême droite) interdisant les célébrations musulmanes dans les installations sportives municipales, notamment les deux grandes prières collectives de la communauté musulmane locale. Cette mesure est considérée par l’exécutif comme une violation arbitraire de la liberté religieuse, car ces événements se tenaient là depuis plusieurs années. Il évoque une "intention discriminatoire" claire, appuyée par les déclarations de Vox se vantant d'empêcher ces festivités musulmanes, et entend défendre la Constitution ainsi que les droits fondamentaux face à cette atteinte.«Il est évident que nous sommes confrontés à une nouvelle violation des droits et libertés fondamentaux de la part des gouvernements locaux et régionaux de droite et d'extrême droite, et le gouvernement espagnol doit intervenir en faveur de la Constitution», a averti le gouvernement espagnol.«En matière d'intolérance, il n'y a pas de demi-mesure. Le PP et Vox ne peuvent pas décider pour qui la liberté de culte est autorisée ou non. C'est un droit constitutionnel», a souligné le ministre de la Politique territoriale et de la Mémoire démocratique, Ángel Víctor Torres sur le réseau social X.La réglementation actuelle permet l'usage des centres sportifs pour des activités socioculturelles, rendant infondées les raisons avancées pour justifier cette interdiction. La modification contourne ainsi la neutralité des pouvoirs publics en matière religieuse et interdit de facto toute activité culturelle, sociale ou religieuse étrangère à l'organisation municipale dans ces espaces.Le Conseil dispose d’un délai d’un mois pour revenir sur sa décision, sans quoi le gouvernement pourra porter l’affaire devant les tribunaux administratifs.Cette controverse s'inscrit dans un contexte politique tendu où Vox et le PP cherchent à promouvoir des coutumes espagnoles face à ce qu’ils qualifient de pratiques culturelles «étrangères». La mesure ciblée porte sur la célébration de l’Aïd el-Fitr et de l’Aïd el-Adha, deux fêtes musulmanes importantes pour environ 1.500 des 27.200 habitants de Jumilla.Les autorités locales justifient cette décision par la volonté de réserver les installations municipales à des fins sportives et de préserver les traditions locales, tandis que les critiques y voient une mesure à coloration islamophobe et anticonstitutionnelle.Le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, a affirmé sur les réseaux sociaux que le gouvernement continuera de lutter contre ces initiatives de la droite et de l’extrême droite qu’il qualifie de «dérive extrémiste», en défense des droits, de la liberté religieuse et des valeurs démocratiques, faisant référence à d’autres interventions similaires du gouvernement face aux mesures restrictives dans d'autres régions espagnoles.La presse espagnole a également fait état de l’indignation de l'Association Islam de Murcie qui a dénoncé ladite décision tout en espèrent qu'elle sera annulée, soulignant que « la Constitution espagnole et l'accord de 1992 entre l'Etat espagnol et la Commission islamique d'Espagne (CIE) garantissent la liberté de culte aux musulmans en Espagne».Cette décision a été aussi critiquée par l'Eglise catholique, qui a souligné dans un communiqué que «les manifestations religieuses publiques, comprises comme faisant partie de la liberté de culte, sont protégées par le droit à la liberté religieuse».Dans un éditorial virulent intitulé « Vox contre l’Eglise catholique », le quotidien espagnol El Pais a critiqué Santiago Abascal, président du parti d’extrême droite Vox, qui a lancé une attaque violente et sans précédent contre la Conférence épiscopale espagnole (CEE) suite à son soutien à la communauté musulmane, après l’adoption de cette motion islamophobe par Vox et le PP interdisant les célébrations musulmanes dans les installations municipales.Abascal reproche aux évêques un silence selon lui complice sur plusieurs sujets tels que la politique migratoire, le droit à l'avortement ou l’euthanasie.La CEE a défendu la liberté religieuse en dénonçant cette motion qu’elle considère discriminatoire et contraire aux droits fondamentaux, soulignant l’importance de protéger toutes les confessions religieuses dans une démocratie.Le média espagnol a également tiré à boulets rouges sur le Parti populaire « devenu, depuis au moins deux ans, l’otage du populisme extrémiste de Vox». Et d’ajouter que « le besoin futur des voix de l’extrême droite pour accéder à La Moncloa ne justifie pas de se laisser entraîner dans le programme nationaliste et xénophobe de l'extrême droite. Vox a mené sa croisade islamophobe au Congrès et dans cinq parlements régionaux, proposant l'interdiction du voile islamique. Lors du débat en Catalogne fin juillet, le Parti populaire était déjà relégué au second plan. Feijóo (président du PP) a devant lui l'occasion de démontrer s'il se préoccupe davantage des votes que des droits humains ».