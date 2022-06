La startup marocaine "Chari" primée aux Africa CEO Awards

15/06/2022

La startup marocaine Chari, spécialisée dans le commerce électronique pour les détaillants, a été primée dans la catégorie “Disrupter of the year” aux Africa CEO Awards, organisés en marge de l’Africa CEO Forum (AFC) qui a eu lieu à Abidjan les 13 et 14 juin.



Cette récompense attribuée par l’AFC avec Mazars, met en avant, pour la première fois de l’histoire du Forum, un ensemble de startups africaines sélectionnées à participer à ce rendez-vous annuel du secteur privé et à concourir pour le Prix de startups de l’année.



Nominée aux côtés de plusieurs startups africaines dans la catégorie "Disrupter of the year" comme Vezeeta, Yassir, Paps et Releaf, le Prix de l’année a été décerné à Chari par un jury pluridisciplinaire qui récompense les startups les plus innovantes et disruptives du continent.



Dans une déclaration à la MAP en marge de l’ACF, le CEO de Chari, Ismael Belkhayat, s’est réjoui de cette consécration de la startup marocaine qui a été en compétition avec des entreprises de toutes les nationalités, soulignant qu’il s’agit d’un signal très fort qui témoigne de la centralité du Maroc en Afrique. En outre, M. Belkhayat a insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en place d’un réel écosystème startup au Maroc pour faire émerger davantage de success stories qui contribueront à promouvoir l’attractivité économique du Royaume à l'échelle régionale.



Faisant part de sa conviction que le Maroc dispose de toutes les capacités pour créer des champions nationaux, M. Belkhayat a estimé que la consécration de Chari est un événement très important qui signe le prélude d’une belle histoire pour l’écosystème startup national.

L’Afrique attire de plus en plus d’investissement de venture capitaliste, car le continent dispose d’un potentiel de marché important de plus d’un milliard de consommateurs avec des taux de croissance conséquents, ce qui suscite l'intérêt des investisseurs étrangers en quête de relais de croissance sur le continent, a-t-il expliqué.



Chari est une application marocaine du e-commerce qui permet aux commerces de proximité de s’approvisionner au meilleur prix. Opérant sur plus de 20.000 points de vente et réalisant un chiffre d’affaires mensuel de plus de 70 millions de dirhams, Chari est présente en Tunisie et en Côte d’Ivoire.



La startup propose aux commerces de proximité un ensemble d’outils technologiques qui leur permettent d’accompagner les changements de comportement du consommateur grâce à la digitalisation afin de survivre à la concurrence des grandes et moyennes surfaces.



Par Zin El Abidine TAIMOURI (MAP)