La stabilité des taux obligataires devrait se poursuivre

15/08/2021

Les taux obligataires primaires devraient poursuivre leur tendance stable durant les séances d'adjudication restantes du troisième trimestre 2021, selon les prévisions d'Attijari Global Research (AGR).



Cette stabilité est attribuable à la baisse des exigences de rentabilité des investisseurs et à une situation toujours confortable des finances publiques, explique AGR dans sa note "Weekly Hebdo Taux - Fixed income" de la semaine du 6 au 12 août.



Par ailleurs, la filiale d'Attijariwafa Bank rappelle qu'au terme de cette séance d’adjudication à moyen et long termes, le Trésor a levé 1,5 milliard de dirhams (MMDH) face à une demande ne dépassant pas les 4 MMDH, notant que le taux de satisfaction de la séance ressort à 41%.



La poursuite de l’équilibre entre une offre et une demande modérée en bons de trésor maintient la courbe primaire quasi-stable par rapport à la semaine dernière, souligne la même source, ajoutant que seul le taux de rendement de la maturité 5 ans concernée par cette levée, s’est apprécié de 1 point de base à 2,05%.



A l’issue de cette séance, le montant cumulé des levées du Trésor ressort à 3 MMDH. Tenant compte des besoins annoncés du Trésor durant le mois en cours de 5,8 MMDH, le reliquat à financer d’ici la fin du mois s’élève à 2,7 MMDH.