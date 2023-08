La sollicitude du Royaume du Maroc à l'égard d’Al-Qods et des Maqdessis, une action constante et considérable

Ministre des Affaires d’Al-Qods, Fadi Al-Hadmi

29/08/2023

La sollicitude dont le Royaume du Maroc entoure la ville sainte d’Al-Qods et les Maqdessis, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, est constante et considérable, a affirmé le ministre des Affaires d’Al-Qods, Fadi Al-Hadmi.



Cette sollicitude a eu un impact positif sur les multiples facettes de la vie quotidienne à Al-Qods, a indiqué le ministre dans une déclaration à la MAP, relevant le lien permanent entre la ville sainte et le Royaume, à la faveur de nombreuses actions et d’initiatives dont les colonies de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods.



A cet égard, le ministre a tenu à exprimer ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour son rôle sincère et incontestable dans la défense d’Al-Qods et pour les différentes actions entreprises par l’Agence Bayt Mal Al-Qods touchant à tous les aspects de la vie dans la ville sainte.



Des colonies de vacances sont organisées régulièrement par l'Agence Bayt Mal Al-Qods, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, au profit des enfants d’Al Qods.

L'édition de cette année (10-26 août), que le Souverain a bien voulu baptiser "Marche Verte", bénéficie à des filles et garçons âgés de 11 à 14 ans accompagnés d'encadrants venus de la ville sainte.