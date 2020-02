La solidité des relations entre le Royaume et la Chine mise en relief

Le chef du gouvernement reçoit le chef de la mission diplomatique chinoise à Rabat

22/02/2020

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a mis en avant, jeudi à Rabat, la solidité des relations entre le Maroc et la Chine, les qualifiant d'"historiques et profondes".

Recevant l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Li, qui lui a remis un message du Premier ministre chinois, il a souligné le soutien continu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ces relations, qui ont connu une forte impulsion après la visite Royale à Pékin en 2016, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Après avoir mis l'accent sur la détermination du Maroc à promouvoir davantage les relations bilatérales, le chef du gouvernement a fait part à Li Li de ses vœux de succès à la Chine dans ses efforts de lutte contre l'épidémie du Coronavirus, ajoute la même source.

Pour sa part, le diplomate chinois a donné un aperçu sur les efforts de son pays pour faire face à cette épidémie, faisant savoir que ces efforts ont permis de réduire le nombre des nouvelles contaminations et des décès.

Li Li a aussi exprimé ses remerciements à S.M le Roi et au Royaume pour le soutien moral apporté à son pays après le déclenchement de l'épidémie, notant que la Chine apprécie hautement le Maroc et souhaite renforcer et développer les relations sino-marocaines.