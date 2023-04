La solidarité agissante du Maroc à l'égard des pays africains en transition politique réitérée devant le CPS de l'UA

28/04/2023

Le Maroc demeure fermement attaché au principe de la solidarité agissante afin d'accompagner les pays africains dans leur processus de transition politique vers l'ordre constitutionnel, a affirmé, mercredi à Addis-Abeba, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.



Le diplomate marocain qui intervenait lors d'une réunion informelle entre le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA et quatre pays du continent en transition politique, notamment le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Soudan, a insisté sur la nécessité de ne pas laisser ces pays africains frères isolés en période de crise, et ce, dans un esprit solidaire et bienveillant.



M. Arrouchi a, par ailleurs, indiqué que dans un souci de voir ces processus de transition aboutir, un accompagnement sécuritaire, socio-économique et humanitaire devrait être apporté à ces pays africains frères afin qu'ils puissent reprendre leur place dans le concert des membres de l'UA le plus tôt possible.



A cet égard, le représentant permanent du Royaume a tenu à rappeler la pertinence de l'approche multidimensionnelle (Nexus Paix, sécurité et développement), comme préconisée dans la Déclaration de Tanger, dans l'accompagnement des pays en transition sur le continent.