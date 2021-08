La société civile contribue à la réussite de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 à Safi

L’ Association Mains blanches pour le développement durable de Safi a mis à la disposition de la Délégation provinciale de la santé une unité médicale mobile afin de contribuer à la réussite de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. Cette unité médicale mobile a sillonné, samedi, les points les plus fréquentés par les Safiots en vue de rapprocher davantage la vaccination anti-Covid-19 des citoyens. Fruit d’un partenariat tripartite entre la province de Safi, la Délégation provinciale de la santé et l’Association Mains blanches pour le développement durable, cette initiative intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des cas de la Covid-19 au niveau national. Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association Mains blanches pour le développement durable de Safi, Abdeslam Kourir, a tenu à rappeler que la société civile a grandement contribué aux efforts visant à enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid19), à travers la sensibilisation aux dangers de cette pandémie ou l’incitation des populations à la vaccination en tant que moyen idoine d’immunisation contre le virus et de la maîtrise de sa propagation. En mettant à la disposition de la Délégation provinciale de la santé une unité médicale mobile, la société civile ambitionne de contribuer à la réussite de cette campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 afin que le Maroc parvienne à surmonter cette crise sanitaire dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale, a-t-il ajouté. La campagne nationale de vaccination vise à immuniser toutes les composantes du peuple marocain, à réduire puis à éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et à contenir la propagation du virus. Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficie à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus. Le nombre des primo-vaccinés depuis le lancement de cette campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 a atteint 13.631.005, tandis que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s'élève à 10.124505.

Plus de 6,67 millions de cas positifs en Afrique

Le continent africain a enregistré jusqu'à samedi après-midi un total de 6.678.949 de cas confirmés de Covid-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). L’Africa CDC relevant de l’Union africaine a fait état de 169.280 décès et 5.845.926 guérisons à la même date. L'Afrique du Sud arrive en tête des pays touchés avec 2.435.036 cas de Covid-19, précise la même source.