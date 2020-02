La situation se complique de plus belle pour le Wydad

24/02/2020

Le Wydad de Casablanca, leader de la Botola Pro D1 de football, a chuté samedi à Berrechid devant le Youssoufia sur le score de 3 buts à 2, en match comptant pour la 17è journée.

Les locaux ont pris de court leurs adversaires, leur infligeant une deuxième défaite consécutive après celle concédée devant leur public face au Difaâ d'El Jadida.

Les hommes de Sébastien Desabre trébuchent donc une seconde fois et voient leur place de leader (33 pts) menacée par leur poursuivant immédiat, la Renaissance de Berkane (31 pts) en déplacement hier à Oued Zem pour croiser le fer avec le Rapide.

Grâce au but d'Amine Aboulfath (44è) et à un doublé d'Abdessamad Niani (62è, 67è), le Youssoufia est venu à bout des Wydadis qui ont remis les pendules à l'heure à deux reprises par le biais de l'Ivoirien Gbagbo Magbi auteur d'un doublé lors de cette rencontre.

Au terme de cette rencontre, le Wydad demeure leader du classement avec 33 points, avec deux petites longueurs d'avance sur les Berkanis qui devaient affronter hier en déplacement le Rapide Oued Zem, tandis que le Youssoufia se hisse à la huitième position avec 21 points, ex aequo avec le Moghreb de Tétouan.

Par ailleurs, le FUS de Rabat a arraché la victoire aux derniers instants de sa rencontre face au Mouloudia d'Oujda (2-1), samedi soir au stade Prince Héritier Moulay El Hassan.

Les Oujdis ont pris l'avantage à la 51è minute de jeu par l'intermédiaire du milieu de terrain Mehdi Naghmi, avant que Naoufel Zerhouni n'égalise (63è) pour le club de la capitale.

Lors des derniers instants de la rencontre, les attaquants fussistes ont réussi à obtenir un penalty victorieusement transformé par le Camerounais Jean-Joseph Kombous.

Au terme de cette rencontre, le Fath se hisse à la sixième position du classement avec un total de 26 points, tandis que le Mouloudia occupe la troisième marche du podium avec 30 unités.

Le troisième match disputé samedi entre le Difaâ Hassani d'El-Jadida et l'Ittihad de Tanger s’est soldé sur un nul (1-1).

Dès l'entame de la rencontre, le Sénégalais El Hadji Youssoupha Konate a permis aux Tangérois de prendre l'avantage (4è), mais quinze minutes avant la pause, les Jdidis ont réussi à remettre les pendules à l'heure par le biais de Marouane Hadhoudi.

Au terme de cette rencontre, le Difaâ occupe la sixième position du classement avec un total de 24 points, tandis que le club du Détroit est avant-dernier avec 15 unités.

Demande officielle

La Fédération Royale marocaine de football a déposé une demande officielle auprès de la Confédération africaine de football (CAF) pour accueillir les finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF à Casablanca, a indiqué une source de la CAF.

Selon la même source, la Tunisie et le Cameroun ont soumis des demandes similaires.

La CAF a fixé la date du 24 mai pour la finale de la Coupe de la CAF et le 29 mai pour celle de la Ligue des champions.