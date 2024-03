La situation hydrique actuelle requiert des solutions innovantes

22/03/2024

La situation hydrique actuelle démontre la nécessité urgente de trouver des solutions innovantes, a souligné, jeudi à Larache, le directeur du laboratoire de ressources naturelles et d'économie du développement durable (RNE2D), Ahmed Bakrim.



"Face à cette réalité environnementale, il est impératif d'assumer une responsabilité accrue pour assurer une gestion durable et efficace des ressources en eau", a relevé M. Bakrim dans une déclaration à la MAP, en marge d'une journée d'étude sur la gestion intégrée des ressources en eau. En tant que laboratoire de recherche scientifique, a-t-il poursuivi, un réel engagement existe pour contribuer davantage au développement de solutions durables et faire face à la pénurie d'eau.



De son côté, le doyen de la Faculté polydisciplinaire de Larache, Bennani Mechita Mohcine, a indiqué que cette initiative scientifique intervient conformément aux Hautes orientations Royales qui prônent une politique d'eau proactive et préventive.



"Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'eau, vise à susciter un débat sur les défis de la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi que le rôle des acteurs locaux", a-t-il expliqué.



Pour sa part, le président de l’AESVT-Maroc à Larache, Jaouad El Khayat, a relevé que cette rencontre se tient dans un contexte marqué par une situation hydrique très particulière, en raison des années successives de sécheresse et du changement climatique.



"Cette initiative, abritée par la faculté polydisciplinaire de Larache, s'inscrit dans le sillage de la campagne nationale de sensibilisation lancée à grande échelle, visant à optimiser durablement la consommation de cette ressource précieuse", a-t-il précisé.



Cette journée d'étude a été organisée en collaboration avec le RNE2D, la direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la commune de Larache, le conseil provincial de Larache, la direction provinciale de l'Agence nationale des eaux et forêts, la régie autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité de la province de Larache (RADEEL) et l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos.