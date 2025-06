La situation hydrique à Souss-Massa au centre d'une réunion à Agadir

10/06/2025

La situation hydrique dans la région de Souss-Massa a été au centre de la réunion de la Commission régionale de l'eau tenue récemment à Agadir.



Présidée par le wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Saïd Amzazi, cette rencontre a mis l'accent sur la problématique de diminution continue des ressources en eau, et ce malgré les précipitations enregistrées cette année.



A cette occasion, les intervenants ont souligné la difficulté de la conjoncture actuelle, ainsi que la pression qui pèse sur les différents projets et programmes engagés dans le cadre des mesures prises pour faire face aux effets de la sécheresse dont le renforcement des stations de dessalement de l’eau de mer, le lancement de nouvelles explorations et la construction de certains barrages collinaires dans le cadre du plan hydrique 2020-2027.



L’accent a également été mis sur la nécessité de sensibiliser à la préservation et à la valorisation des ressources en eau, ainsi que sur l’adoption des techniques d’irrigation les plus récentes dans le secteur agricole.



Cette réunion s'est déroulée en présence des gouverneurs des provinces de la région, du président du Conseil régional du Souss-Massa, des directeurs des services déconcentrés chargés de l’eau, du directeur régional de l’agriculture et du président de la Chambre d'agriculture.