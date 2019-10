La situation actuelle du KACM au centre d’une réunion à Marrakech

18/10/2019

La situation actuelle du club du Kawkab de Marrakech (KACM), section football, a été lundi dernier, au centre d’une réunion entre le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou et le bureau dirigeant du club de la cité ocre.

Lors de cette réception, organisée au siège de la wilaya de la région à Marrakech, le nouveau bureau dirigeant du Kawkab a passé en revue devant M. Kassi-Lahlou la situation actuelle de l’équipe et les défis auxquels elle fait face, notamment le volet des ressources financières et les moyens logistiques, dont la question de l’exploitation du Grand Stade de Marrakech, indique un communiqué de la wilaya de la région Marrakech-Safi.

La réunion, à laquelle ont pris part le président du KACM, Naim Mbarek Erradi, en présence de quatre membres du bureau dirigeant de la section football du club, en plus du directeur régional de la jeunesse et des sports de Marrakech-Safi, Redouane Khairat, du chef de la division des affaires intérieures de la wilaya et du directeur du Grand Stade de Marrakech, s’est déroulée dans "un climat empreint de sérieux, de rigueur et de patriotisme national, dont a fait preuve le wali de la région", souligne la même source.

A cette occasion, M. Kassi-Lahlou a exprimé sa disposition à répondre aux revendications et sollicitations du bureau dirigeant que ce soit au niveau financier ou logistique afin de permettre à l’équipe de retrouver, le plus tôt possible, la division élite du Botola Pro et son passé glorieux.

Pour ce faire, le wali a appelé le bureau dirigeant à adopter une nouvelle approche participative intégrée au niveau de la gestion administrative, technique et financière basée sur la bonne gouvernance et le rendement pour que le KACM retrouve sa place naturelle parmi les clubs de la division élite.

M. Kassi-Lahlou a incité les dirigeants du KACM à accorder un grand intérêt aux centres de formation sportifs afin qu’ils deviennent des pépinières de talents dans la perspective de les former et les qualifier afin qu’ils défendent les couleurs du club ou représentent dignement l’équipe au sein d’autres équipes nationales ou étrangères.

Le wali a aussi donné des instructions au directeur du Grand Stade de Marrakech pour autoriser l’équipe à jouer tous ses matches dans ce stade dans l’attente de trouver une solution alternative au problème des charges relatives à l’exploitation du terrain.

Pour rappel, le KACM est actuellement classé 11è dans la Botola Pro D2.