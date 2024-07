La série marocaine "Ach Hada" primée au Festival arabe de la radio et de la télévision en Tunisie

02/07/2024

La 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision s'est clôturée samedi à Tunis au terme de trois jours d'activités couronnées par la remise des prix aux différentes productions télévisées et radiophoniques en lice dans les compétitions du festival.



Dans la compétition télévisée officielle, la série "Ach Hada", produite par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a remporté le deuxième prix dans la catégorie du « drama » (comédie). La Palestine a remporté, dans la même compétition, le premier prix de reportages et le premier prix dans la catégorie documentaire ainsi que le deuxième prix dans la catégorie Journal télévisé.



Un programme en arabe de CGTN (China Global Television Network) a remporté le premier prix dans la catégorie programmes télévisés qui est dédiée aux films documentaires, variétés, spectacles et programmes culturels et scientifiques. Le Sultanat d'Oman est l'un des pays ayant remporté le plus de récompenses avec cinq prix dans les compétitions radiophoniques officielles et parallèles.



Selon les organisateurs, un total de 289 candidatures dont 147 programmes télévisés avec 108 dans la compétition officielle et 39 dans la section parallèle ont été présentées par une vingtaine de chaînes de télévision, en plus de 18 sociétés de production. Pour ce qui est de la radio, les candidatures s'élèvent à 142 programmes radiophoniques dont 125 dans la compétition officielle et 17 dans la section parallèle.



Initiée par l'Union des radios et télévisions arabes (ASBU), dont le siège se trouve à Tunis, cette édition s'est focalisée notamment sur la cause palestinienne et la couverture médiatique arabe et étrangère de la situation en Palestine. Le Festival de l’ASBU accueille annuellement les instances membres de l'Union parmi les chaînes de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radios et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes.



Les sociétés de production et les chaînes et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également représentées.

Depuis sa création en 1969, l'organisation panarabe de l'ASBU œuvre au renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes en vue de développer le contenu de leurs productions audiovisuelles.