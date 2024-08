La série d’éliminations se poursuit pour le contingent marocain

02/08/2024

Le Marocain Nadim Laghmouchi a été éliminé, jeudi, en quart de finale de l'épreuve de BMX Racing aux Jeux olympiques Paris-2024.

Il a occupé la 22ème place au classement général, au terme des trois manches au programme des quarts de finale.



Laghmouchi a poinçonné son billet pour les JO en s'adjugeant en novembre 2023 le Championnat d'Afrique de BMX (catégorie élite), organisé à Bulawayo à Zimbabwe.

En kayak slalom, son compatriote Mathis Soudi n'est pas parvenu à se hisser en finale, après s'être classé 16ème en demies.



Idem pour la boxeuse Widad Bertal qui a été éliminée, jeudi, en quart de finale de la catégorie des moins de 54 kg. Bertal s'est inclinée face à la Nord-Coréenne Pang Chol-mi sur décision des juges (4-0).



Sa compatriote Khadija El Mardi affrontera, dimanche en quart de finale, l'Australienne Caitlin Parker pour chercher une médaille dans la catégorie des moins de 75 kg.

L'autre représentante de la boxe nationale aux JO de Paris, Yasmine Mouttaki, a été éliminée en 16èmes de finale des moins de 50 kg par la Philippine Aira Villegas sur décision unanime des juges (5-0).



Enfin, l'équipe du Maroc de beach-volley, composée du duo Mohamed Abicha et Zouheir El Graoui, s'est inclinée, jeudi, face à la paire cubaine comprenant Noslen Diaz Amaro et Jorge Luis Alayo Moliner par 2 sets à 0, lors de la troisième journée du groupe D.

Les Marocains ont été battus lors de la première manche 21 à 14, tandis que la deuxième s'est soldée sur le score de 21 à 11.



Abicha et El Graoui, qui avaient perdu leur premier match de ces JO face au tandem brésilien George Souto Maior et Andre Loyola en deux sets (21-18, 21-10) et leur deuxième match contre le duo américain composé de Miles Partain et Andrew Benesh par 2 sets à 0 (21-12, 28-26), quittent la compétition suite à cette troisième défaite.