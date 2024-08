La sélection nationale de cécifoot à la recherche de l'or paralympique

22/08/2024

Après avoir décroché une médaille de bronze lors des Jeux paralympiques (Tokyo-2020), la sélection nationale marocaine de cécifoot décollera à Paris avec l'ambition de se hisser cette fois-ci sur le haut du podium, en s'adjugeant l'or.



En 2016 et pour sa première participation de l'histoire aux Jeux paralympiques (Rio de Janeiro), la sélection nationale avait signé une performance modeste avec 3 défaites et un nul.



Quatre ans après, les Marocains ont représenté le continent africain aux Jeux de Tokyo-2020. Grâce à des prestations héroïques, ils s'étaient qualifiés aux demi-finales et ont quitté la compétition, en perdant par la plus petite des marges (0-1) face aux Brésiliens alors champions du monde.



Combatifs jusqu'au bout, ils se sont adjugé une place sur le podium en s'imposant lors de la petite finale face à la Chine (4-0), devenant, ainsi, la première sélection africaine de cécifoot à être décorée d'une médaille lors des Jeux paralympiques.



Cette belle récompense n'est guère fortuite, mais elle est le fruit d'un travail acharné et continu, couronné par l'exploit inédit de remporter la Coupe d'Afrique 5 fois d'affilée (2013-2022).



Néanmoins, le parcours des Nationaux lors des Jeux de Paris ne sera pas si aisé, alors que le tirage au sort les a mis aux côtés de l'Argentine, championne du monde, du Japon et de la Colombie.



Dans ce sens, le sélectionneur national, Driss El Montaqi, a relevé que, outre la concurrence qui sera très élevée dans ce groupe, les Lions de l'Atlas doivent aussi s'acclimater avec l'humidité et la chaleur, vu que leurs matchs auront lieu à 11h00 et à 13h00.



En revanche, il a souligné, dans une déclaration à la MAP, que les Marocains auront à cœur de hisser haut le drapeau du Royaume et de surpasser l'exploit de Tokyo en 2020, en remportant l'or à Paris.



Ainsi, a-t-il fait savoir, les Lions de l'Atlas ont entamé un stage depuis février dans la ville d'Oulmès, marqué notamment par des victoires en amical contre la France (5-1), la Belgique (4-1) et l'Allemagne (4-0).

Il a également indiqué que la sélection nationale avait remporté un tournoi international au Japon, ayant réuni en plus du pays hôte, la Malaisie et le Mexique.



Lors des Jeux paralympiques de Paris-2024, le Maroc jouera le premier match contre l'Argentine (1er septembre), avant d'affronter le Japon le lendemain. Le troisième match face à la Colombie aura lieu le 3 septembre.