La sélection marocaine, un savant mélange d'expérience et de talents

Pour le quotidien belge, “Le Soir”

18/01/2024

La sélection marocaine de football est un savant mélange d’expérience et de talents, promis à faire des étincelles lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023), qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire, écrit, mercredi, le quotidien belge "Le Soir".



Treize mois après leur épopée historique lors de la Coupe du monde au Qatar, les Lions de l’Atlas, qui ont affronté la Tanzanie (3-0), s’imposent comme favoris et prétendants incontournables au titre africain, note le journal dans un article intitulé "Le Maroc à l’heure de la confirmation".



"Si la grand-messe du football international a marqué les esprits de chacun, le groupe marocain a poursuivi son développement. Doucement mais sûrement", constate Le Soir, relevant que si la sélection repose encore sur ses indéboulonnables héros (Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd, Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri, Yassine Bounou), elle a également ouvert la porte à une nouvelle génération, lauréate l’été dernier de la CAN U23 (Chadi Riad, Bilal El Khannouss, Oussama El Azzouzi, Amir Richardson).



Et de rappeler que la qualification au dernier carré du Mondial 2022 était inédite pour un pays africain. "Rançon de la gloire : le statut des Lions de l’Atlas en a été bouleversé. Maintenant, la bande de Walid Regragui est attendue au tournant à l’occasion de cette Coupe d’Afrique des nations qui doit faire figure de confirmation", analyse la publication.



Afin de remporter le titre africain, les Lions de l’Atlas ne devront pas compter uniquement sur leur talent intrinsèque, mais ils doivent aussi rester exigeants envers eux-mêmes, solidaires et résilients pendant les quatre semaines de compétition, estime l’auteur de l’article.