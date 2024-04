La sélection marocaine féminine U20 en stage

04/04/2024

La sélection marocaine féminine U20 effectue actuellement un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (banlieue de Salé), indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Au cours de ce stage, entamé lundi dernier et qui s’étend jusqu’au mardi prochain, la sélection nationale, entraînée par Dimitri Lippoff, disputera deux matchs amicaux face à la sélection panaméenne U23 les 5 et 9 avril au Complexe Mohammed VI de football (22h30), précise la même source.



Voici, par ailleurs, la listes des 29 joueuses convoquées à ce stage:



Ines Souifi (Toulouse FC/France), Anissa Rouinba (TSV Alemannia Aachen/Allemagne), Wissal Titah (Jawharat Najm Larache), Hajar Said (FC Girondins de Bordeaux/Français), Fatima El Ghazouani (Quevilly/France), Ikram Neddar (Riccione Calcio Femminile/Italie), Alia Sahbani (FC Bâle/Suisse), Maissen Bourhrine (Olympique Lyonnais/France), Wissal El Aissaoui (Sporting Club Casablanca), Fathima Zahraa Naini (Hilal Hémara Sportif), Houda El Mestour (AS FAR), Kawtar Ait Omar (Fortuna Sittard/Pays-Bas), Samia Masnaoui (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Dania Boussatta (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Lina Laetitia Farida Nabila Aich (Stade de Reims/France), Dounia F'touh (RSC Anderlecht/Belgique), Imane Touriss (EA Guingamp/France), Kaina El Koumir (Lens/France) 19. Marjane Benmansour (Nimes/France), Melissa Vieux (Clermont Foot 63/France), Sofia Boussate (Montpellier HSC/France), Doha El Madani (AS FAR), Hajar Jbilou (AS FAR), Khaoula Knia (Renaissance Club Athletic Zemamra), Lina Haulani (Woluwe-Zaventem/Belgique), Zina Catherine El Asri (SM Caen/France), Shayna Oukhallou (Montpellier HSC/France), Amal Cherkane (SC Bettembourg/Luxembourg) et Djennah Cherif (Feyenoord Rotterdam/Pays-Bas).