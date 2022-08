La sélection ivoirienne refuse de terminer son match face à son homologue marocaine

Eliminatoires de la CAN de beach-soccer

08/08/2022

La sélection ivoirienne de beach-soccer a refusé d'achever son match face à la sélection marocaine, samedi au Complexe Mohammed VI, pour le compte de la manche retour des éliminatoires de la CAN.



Selon le site web de la Fédération Royale marocaine de football, ce refus est intervenu quand l’arbitre libyen de la partie, Yahya Abdelghani, a sifflé un penalty en faveur du Maroc, alors que le score était de 3 buts partout au dernier souffle du match.



Les buts du Maroc ont été signés Anouar Frindi, auteur d’un doublé, et Azzedine El Hamidi.

En match aller, disputé à Abidjan, le Maroc s’est incliné (7-6).



Par ailleurs, le Sénégal a validé, samedi à Dakar, son ticket pour la Coupe d'Afrique des nations de Beach Soccer Mozambique 2022, après avoir écrasé le Cameroun (7-3) pour le compte du match retour des éliminatoires.



Le Champion d’Afrique en titre avait remporté le match aller sur le large score de 9 à 1. Le Sénégal qui se qualifie pour la 10e fois à cette compétition continentale (2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015,2016, 2018, 2021, 2022) a remporté 6 fois la Coupe (2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021).



Aux éliminatoires, quatorze nations s'affrontent pour déterminer les sept qualifiées.

La Coupe d'Afrique des nations de beach soccer se déroulera du 21 au 30 octobre 2022 au Mozambique.

Lassaâd Dridi, nouvel entraîneur de l’OCK



Le technicien tunisien Lassaâd Dridi est le nouvel entraîneur de l'équipe de football de l'Olympique Khouribga (OCK), a annoncé, samedi, le club, dans un communiqué.

Lassaâd Dridi (45 ans) vient de signer un contrat d'un an renouvelable avec l’OCK, a ajouté la même source, notant que le technicien tunisien a choisi ses compatriotes Ziyad Zaidoune et Mohamed Ben Messaoud respectivement en tant que coach adjoint chargé de l’analyse des données et préparateur physique.

Lassaâd Dridi avait entraîné plusieurs clubs tunisiens dont le Club africain et l’Etoile sportive du Sahel

Durant la dernière saison sportive, l’OCK avait fait appel aux services des deux cadres nationaux Aziz Karkach et Abdessamad Ourrad.

Il convient de rappeler que c’est pour la deuxième fois que le club de l’Olympique de Khouribga se trouve coaché par un cadre technique tunisien, et ce après le passage en deux temps d’Ahmed Al Ajlani lors des saisons sportives 2015-2016 et 2019-2020.



Du bronze pour Haytham Zaghouti aux Mondiaux juniors de taekwondo



Le Marocain Haytham Zaghouti a remporté, samedi à Sofia, la médaille de bronze des -73 kg aux championnats du monde de taekwondo juniors.

Zaghouti a battu en quart de finale le Mexicain Lara Clemente par deux rounds à un, avant de céder en demi-finale face à l'Iranien Kalhore Reza par 2-0.

Ce championnat connait la participation de plus de 800 taekwondoïstes représentant 128 pays.