La sélection de l’Argentine en préparation à Madrid pour ses amicaux contre le Venezuela et le Maroc

Lionel Messi fait partie du groupe

20/03/2019

L’équipe nationale argentine de football a entamé, ce lundi à Madrid, ses préparatifs pour les deux matchs amicaux devant l’opposer les 22 et 26 mars respectivement aux sélections nationales du Venezuela et du Maroc.

Les Albicelestes ont débuté à 17h30 leur première séance d’entraînement au Complexe sportif du Real Madrid de Valdebebas, en présence de la star du FC Barcelone, Lionel Messi, qui marque ainsi son retour en sélection nationale avec laquelle il n'a disputé aucun match depuis son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde de Russie 2018 face à la France (3-4).

L’ensemble des internationaux argentins évoluant eu Europe, convoqués par le sélectionneur Lionel Scaloni, étaient présents à cette première séance d'entraînement, à l’exception du défenseur de Manchester City, Nicolas Otamendi, blessé lors du quart de finale de FA Cup (3-2) face à Swansea, samedi dernier.

Les trois joueurs de Boca Juniors (Esteban Andrada, Iván Marcone et Darío Benedetto), ainsi que Walter Kaneman (Grêmio) et Pity Martínez (River Plate), convoqués également, se joindront au groupe dans les prochaines heures.

La sélection de l’Argentine doit affronter en match amical le Venezuela, le 22 mars au Wanda Metropolitano à Madrid, et le Maroc, le 26 mars à Tanger.

Le sélectionneur national Hervé Renard a dévoilé récemment la liste des Lions de l’Atlas qui vont affronter le Malawi le 22 mars pour le compte de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019, puis l’Argentine en amical le 26 du même mois à Tanger.