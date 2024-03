La sélection américaine U19 en concentration au Maroc

19/03/2024

La sélection masculine américaine de football U19 entamera ses préparatifs pour le championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe (CONCACAF) des moins de 20 ans par une concentration au Maroc, a indiqué la Fédération américaine de football (US Soccer).



Le sélectionneur Michael Nsien a convoqué 24 joueurs pour se préparer à cette compétition continentale qui aura lieu l’été prochain au Mexique et à l’issue de laquelle les quatre premières équipes participeront à la Coupe du monde de la FIFA des U20 prévue au Chili en 2025, a précisé la fédération sur son site internet.



Lors de son séjour dans le Royaume, la sélection américaine jouera deux matchs amicaux face à l’Angleterre (24 mars) et au Maroc (26 mars), a relevé la même source.

Les deux confrontations seront disputées au Complexe Mohammed VI de football à Salé.