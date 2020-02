La section Sidi Bernoussi de l’USFP organise une rencontre sur le nouveau modèle de développement

14/02/2020

La section Sidi Bernoussi de l’USFP organise une rencontre animée par Khaoula Lachguar, membre du Conseil national du parti sur le thème : «Le nouveau modèle de développement du point de vue de l’USFP : un Etat fort et juste et une société moderniste et solidaire».

Cette rencontre aura lieu aujourd’hui à partir de 18 heures au Complexe culturel Hassan Skalli à Sidi Bernoussi.