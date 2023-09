La séance d’ouverture a été présidée par Driss Lachguar

Le 4ème Forum national du secteur estudiantin ittihadi se déroule au rythme de multiples ateliers et conférences

08/09/2023

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a présidé hier, au Centre d'estivage d’El Haouzia, la séance d’ouverture du 4ème Forum national du secteur estudiantin ittihadi qui se poursuivra jusqu’à dimanche prochain.



L’organisation de ce Forum s’inscrit dans le droit-fil des décisions du 9ème Congrès de la Chabiba ittihadia et des recommandations de la réunion du bureau national de la Chabiba, qui a appelé à lancer les préparatifs pour la tenue du Congrès national du secteur estudiantin ittihadi.



Trois conférences vont être organisées ce vendredi. La première abordera le sujet de la réforme de l’université marocaine avec la participation de Jamal Eddine Sebbani, membre du Bureau politique de l'USFP, professeur universitaire et secrétaire général de SNE-Sup, Abdelhak Sahib Eddine, directeur de l'Ecole nationale de commerce et de gestion d'El Jadida, Bouchaib Bencherki, directeur du Centre doctoral à la Faculté de droit de Settat et de représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



La deuxième conférence portera sur le plaidoyer parlementaire pour les questions de l’université et des jeunes avec la participation des présidents du Groupe socialiste – Opposition ittihadie aux deux chambres du Parlement, à savoir Abderrahim Chahid et Youssef Aidi.



Pour leur part, les membres du Bureau politique de l’USFP, Mehdi Mezouari, Abdellah Saibari (également ancien secrétaire général de la Chabiba ittihadia) et Malika Zakhnini, aborderont lors de la troisième conférence les perspectives et les mécanismes de l’organisation ittihadie au sein de l’université.



Le programme du 4ème Forum national du secteur estudiantin ittihadi comprend, samedi 9 septembre, l’organisation de plusieurs ateliers.



Le premier, qui portera sur les médias et la communication, sera animé par Abdelhamid Jmahri, membre du Bureau politique et directeur du quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki et Hamza Bentaher, membre du bureau national de la Chabiba ittihadia.



Ali El Ganbouri, membre du Conseil national de l’USFP et ancien secrétaire de la Chabiba, Badre Eddine Carthage, membre du Conseil national et professeur universitaire et Mohammed El Arch, également membre du Conseil national du parti, débattront de la problématique de l’harmonisation de la formation universitaire avec le marché de l’emploi.



L’atelier sur l’action associative et la socialisation sociale des jeunes au Maroc connaîtra la participation de Said Azzouzi, président de l’Association Chouala pour l'éducation et la culture et Abdellatif Bidouri, membre du bureau central du Mouvement de l'enfance populaire.

D’autres ateliers thématiques seront organisés lors de cette journée.



En effet, la question du Sahara marocain au cœur de l’action estudiantine sera abordée par Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique et responsable des relations extérieures de l’USFP, Ayoub El Hachimi, coordinateur international du Réseau Mena-Latina et Hind Ksiouar, coordonnatrice des relations extérieures de la Chabiba ittihadia.



Moulay El Mehdi El Fatmi, membre du Bureau politique de l’USFP, parlementaire et président de la commune Moulay Abdellah, et Youssef Ouhmadouche, président de la commune Guelmima, animeront un atelier sous le thème « La jeunesse ittihadie et la chose communale ».



Le dernier atelier portera sur la problématique de la fille ittihadie et le pari de l’édification et sera animé par des membres du bureau national de la Chabiba ittihadia, à savoir Houda Echaara, Abir El Boujdaini, Chadia Akernane et Sabrine El Moussaoui.



Il y a lieu de rappeler que les travaux du 4ème Forum national du secteur estudiantin ittihadi seront clôturés, dimanche 10 septembre, par la lecture du communiqué final.



Mourad Tabet