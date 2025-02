La saisie de perroquets à Chefchaouen a été menée conformément à la loi

L'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a indiqué, samedi, que la saisie par ses services de perroquets appartenant à un guide touristique à Chefchaouen, a été menée conformément à la loi.



Dans une mise au point, l'Agence précise que son intervention s'est déroulée sous la supervision du parquet près le tribunal de première instance de Chefchaouen, dans la limite de l'application de la loi, et conformément à ses prérogatives.



Les perroquets en question font partie des spécimens de la loi n° 29.05 relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et au contrôle de leur commerce, ajoute-t-on de même source, notant que le guide touristique ne disposait ni des autorisations nécessaires pour leur détention, ni de documents prouvant qu'ils avaient été acquis conformément aux dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).



L'ANEF a aussi indiqué avoir intensifié ses interventions, en coordination avec les différents services de contrôle dans toutes les régions du Royaume, ainsi qu'au niveau des postes frontaliers et des points de passage, afin de lutter contre toutes activités illégales portant sur des animaux sauvages menacés d'extinction.



Les perroquets, généralement présents dans les régions tropicales et subtropicales, figurent parmi les espèces d'oiseaux les plus menacés d’extinction à l’échelle mondiale, précise encore l'ANEF, déplorant que les populations de perroquets sont en déclin continu dans leur milieu naturel, notamment en raison du commerce illégal, étant donné qu'ils sont souvent exportés depuis leurs pays d’origine vers le reste du monde en tant qu’animaux de compagnie ou de loisir, en raison de leurs couleurs vives et de leurs chants distingués.



Face à la pression croissante sur ces oiseaux, dont la plupart des espèces figurent sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la communauté internationale a inscrit la majorité d'entre eux sur les annexes de la Convention CITES afin de réguler leur commerce et renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le trafic illicite de ces espèces protégées.



Pour la mise en œuvre des dispositions de cette convention, que le Maroc a ratifiée en 1975, le gouvernement marocain a promulgué en 2011 la loi 29.05, ainsi que son décret d’application en 2015, afin de garantir la protection et la surveillance du commerce des espèces sauvages.



L'agence rappelle également que l’article 73 de la loi 29.05 a accordé un délai de six mois aux propriétaires de ces espèces, à compter de la publication du décret d’application en juin 2015, pour se conformer aux dispositions légales et obtenir les autorisations requises.



L'ANEF souligne également que plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées depuis lors par le biais des médias audiovisuels et l'organisation de conférences et de réunions dans différentes régions du Maroc afin d’informer le public sur les dispositions de cette loi.



Ainsi, l'agence exhorte l’ensemble des citoyens à collaborer avec les services de contrôle afin de préserver ces espèces menacées, considérées comme un patrimoine naturel à transmettre aux générations futures.