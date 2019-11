La richesse et les saveurs de l'art culinaire péruvien s'invitent à Casablanca

28/11/2019 Libé

La diversité, la richesse et les saveurs de l'art culinaire de la République du Pérou sont mis à l'honneur lors du Vème Festival de gastronomie péruvienne qui a démarré, mardi soir à Casablanca, en présence du corps diplomatique accrédité au Maroc, des autorités locales et de chefs de renommée internationale.

Cet événement, qui se tient sur trois jours à l'initiative de l'ambassade du Pérou au Maroc, présente un menu dégustation conçu spécialement pour l'occasion par le chef péruvien étoilé, Luis Arévalo, qui a une longue expérience dans des restaurants au Pérou, au Chili, en Suisse et en Espagne, où il est actuellement chef exécutif du restaurant Nikkei Gaman (Madrid).

Organisé pour la deuxième fois à Casablanca, ce festival se veut l'occasion propice de mettre en avant la gastronomie péruvienne et de la faire connaître davantage auprès des Marocains, a souligné l'ambassadeur du Pérou à Rabat, Arturo Chipoco, dans une déclaration à la MAP.

Pour la première fois, le public du festival a eu droit à une prestation d'une chanteuse péruvienne accompagnée de sa troupe et à une chorégraphie de la "Marinera", une danse traditionnelle du nord du Pérou, a-t-il fait ajouté.

Le menu dégustation, composé des plats les plus représentatifs de la cuisine péruvienne, ainsi que de la version nikkei (influence japonaise) d'Arévalo, vise à présenter les principales techniques et saveurs de ce pays andin, le tout accompagné du traditionnel Pisco Sour, cocktail à base de Pisco, boisson représentative du Pérou, considérée comme la première liqueur distillée de raisins d'Amérique.

La cuisine péruvienne est le résultat de la fusion d'une tradition culinaire de plus de 5.000 ans de culture, avec différents us et coutumes culinaires, parmi lesquels la cuisine espagnole dans sa variante la plus fortement influencée par 7 siècles de présence arabe dans la péninsule ibérique, la cuisine française, la chinoise-cantonaise, l'italienne, la japonaise et l'africaine.

Ces puissantes fusions, fruit de la rencontre et du dialogue entre les cultures, ont motivé une cuisine métissée et diversifiée, qui a permis au Pérou d'être distingué aux World Travel Awards 2018, en tant que principale destination culinaire au niveau mondial, une reconnaissance qu'il a obtenue pour la septième année consécutive.

Le Vème Festival de gastronomie péruvienne fait partie des diverses actions que l'ambassade du Pérou réalise pour rapprocher le public marocain de la prestigieuse gastronomie de ce pays latino-américain, considérée comme l'une des plus remarquables et variées au monde.