La richesse culturelle du Maroc à l’honneur à Stockholm

19/03/2024

Le Maroc a illuminé la scène culturelle de Stockholm au cours de la première quinzaine de mars, mettant en vedette sa richesse et sa diversité culturelle, à l'occasion des journées de la Francophonie et du "Stockholm Fashion Show".



Au rythme de projections de films, de présentations de livres, de conférences et d'ateliers pour enfants, l’ambassade du Maroc à Stockholm a veillé à promouvoir les valeurs millénaires du Royaume à travers une série d'activités culturelles, éducatives et artistiques organisées au grand bonheur des francophones et des francophiles du pays, indique un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume en Suède.



La participation de l’ambassade du Maroc à Stockholm aux célébrations de la Francophonie, sous le thème "Le sport nous rassemble", a ébloui la scène culturelle suédoise avec une série d'événements captivants.



Ainsi, le public suédois avait rendez-vous avec la projection du film "Mica" d’Ismaël Ferroukhi, lors de la cérémonie d’ouverture du film francophone. Véritable hymne à la persévérance, à la solidarité et à la force de l'esprit humain face à l'adversité, "Mica" a suscité des réactions positives témoignant de l’enthousiasme des cinéphiles francophones de Suède à explorer davantage le cinéma marocain, ajoute-t-on.



En marge de la diffusion dudit film, l’ambassadeur du Maroc à Stockholm, Karim Medrek, a indiqué que le sport national s'est imposé, grâce aux nombreux chantiers lancés à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comme un des secteurs stratégiques contribuant à la dynamique de développement du Royaume.



Le diplomate marocain a souligné, à cet égard, que le Maroc se positionne comme un acteur incontournable dans l’organisation et l’accueil des grands événements sportifs, tout en rappelant que le pays a démontré sa capacité à organiser et à accueillir des compétitions sportives de haut niveau, dans le respect des normes internationales de qualité, de sécurité et de durabilité.



La capitale suédoise a également accueilli un évènement littéraire unique organisé à l’emblématique bibliothèque d'Östermalm, au cours duquel quelques ambassades francophones ont présenté leurs coups de cœur littéraires sur le thème du sport, poursuit le communiqué.



L’ambassade du Maroc à Stockholm a concouru avec un livre inspirant, celui de "la force de l’échec" de son auteur Hassan Baraka, qui a su émouvoir le public suédois par son récit de détermination et de persévérance. Le témoignage de l’auteur ainsi que les anecdotes à couper le souffle que l'auteur partage dans son œuvre, qui décrit son voyage lorsqu’il était un sportif amateur, a suscité un vif intérêt chez les personnes présentes.



L’autre événement phare de ce mois de la Francophonie était, sans conteste, le buffet, organisé à la bibliothèque de l’Université de Folk, qui a connu la présence des ambassadeurs francophones accrédités à Stockholm, ainsi que des personnalités du monde académique, relève-t-on de même source.



Et de préciser que la cérémonie de remise du prix de la Francophonie, qui a connu la participation de différentes écoles en Suède et auquel a pris part M. Medrek, a été l’occasion pour les convives de déguster, comme à l’accoutumée, une délicieuse sélection de spécialités culinaires marocaines, les transportant dans un voyage gustatif à travers les traditions gastronomiques du Maroc.



Devenu un rendez-vous incontournable dans la capitale suédoise, la 9ème édition du "Stockholm Fashion Show" de la designer marocaine, Imane Belmkaddem, tenue pour la première fois au Musée Royal de l’armement, a charmé le public suédois grâce aux créations sophistiquées et avant-gardistes de créateurs internationaux, et au stand Maroc.



Le voyage qu’offre l’espace Maroc à travers sa cérémonie de thé, portant l'empreinte d'un savoir-faire et d'un rituel accompagné d'une profusion de parfums, d'argenterie, de broderies et d’ornements, a été le théâtre d’un impressionnant flot de visiteurs, témoignant ainsi de sa renommée déjà solidement établie lors de l’édition précédente, conclut le communiqué.