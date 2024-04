La revue de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif met en lumière la "grande opération humanitaire" au profit des Palestiniens durant Ramadan

28/04/2024

La revue "Échos du Comité Al-Qods" de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif revient amplement, dans son 26ème numéro, sur la grande opération humanitaire ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au profit des populations palestiniennes à Gaza et Al-Qods, coïncidant avec le mois du Ramadan de l’année 1445 de l’Hégire.



La revue met en avant les activités de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au niveau du Comité Al-Qods et en soutien constant à la cause palestinienne juste, sur les plans politique, diplomatique, humanitaire et sur le terrain.



Le numéro passe en revue les principales activités et initiatives sociales mises en œuvre par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dans le cadre de son champ d’action, ainsi qu’un dossier consacré à certains aspects du mois sacré dans la Ville Sainte d’Al-Qods, qui a manqué de sa joie habituelle en cette année.



Dans son éditorial, le Directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, écrit que cette opération humanitaire a été ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, "avec des moyens conséquents et un effort colossal, traduisant ainsi les liens de fraternité ayant, depuis un millier d’années, animé les populations du Maroc envers leurs frères palestiniens".



Il souligne, que les Marocains sont, dans l’heur et le malheur, "les premiers à venir en aide à leurs frères palestiniens. Et dans cette entreprise, les portes closes s'ouvrent devant eux, grâce à la bénédiction de Dieu et au statut privilégié dont jouit de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, après que les Palestiniens aient perdu espoir en l’arrivée des aides".



A cet égard, l’éditorial relève que les Marocains "ont vécu un moment exceptionnel et inédit avec le lancement de cette grande opération humanitaire, acheminée par voie terrestre, aux populations palestiniennes de Gaza et de la Ville Sainte d’Al-Qods, qui a été suivie par le monde, reflétant la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi, que dieu Le préserve, a toujours entouré la question palestinienne".



"Le Royaume du Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi, accorde une importance capitale à la question palestinienne, la plaçant en tête des grandes causes du pays, et joint l’acte à la parole, à travers les efforts louables consentis par la diplomatie marocaine, ainsi que l’action concrète sur le terrain de l’Agence", relève M. Cherkaoui.



"L’Agence aspire que son plan d’action au titre de 2024 enregistre un saut qualitatif, en consolidant les programmes de développement humain, d’autonomisation et d’assistance sociale, ainsi que les projets de documentation et de préservation de la mémoire, outre ceux programmés dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du commerce, de l’agriculture, du patrimoine, de la jeunesse, du sport, de l’enfance, de la femme et de la société", ajoute-il.



Il souligne, à cet égard, que l’Agence, en plaçant son plan annuel 2024 sous le signe "le développement numérique au service du développement économique et social à Al-Qods", est consciente des potentialités offertes aux jeunes et aux nouvelles générations grâce à la technologie et à l'univers digital pour les inciter à monter des projets générateurs de revenus stables et décents".



L’Agence a toujours un engagement indéfectible envers la Ville Sainte d’Al-Qods et sa population, s’efforçant à mettre en œuvre les Hautes Instructions Royales, avec réalisme et engagement, et en suivant une approche alliant ambition et rationalisation pour réaliser les objectifs pour lesquelles elle a été mise en place, afin de défendre la Ville Sainte et son patrimoine religieux et civilisationnel ainsi que son statut légal, a relevé M. Cherkaoui

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif œuvre, selon ses lois et son règlement, pour mobiliser les financements nécessaires afin de réaliser ses projets et programmes, a souligné l’auteur, concluant que cette institution a démontré, de manière concrète, sa capacité à multiplier les réalisations, chaque fois qu’elle dispose des moyens nécessaires.