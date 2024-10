La réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daesh salue le rôle de l’Africa Focus Group, co-présidé par le Maroc

01/10/2024

La réunion ministérielle commémorant le 10ème anniversaire de la Coalition mondiale contre Daesh a adopté, lundi à Washington, un communiqué réaffirmant l'importance du groupe de travail "Africa Focus Group" dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.



Co-présidé par le Maroc, aux côtés de l'Arabie Saoudite, des Etats-Unis, et de l'Italie, cet organe joue un rôle central dans la coordination des efforts régionaux pour contrer les menaces terroristes sur le continent.



Le communiqué salue également les efforts continus du groupe dans la promotion d'un rôle actif des partenaires africains pour contrer l'expansion de Daesh/ISIS et d'autres groupes terroristes sur le continent.



Il met, en outre, en avant l'impératif de contrer la propagande et les actions déstabilisatrices des groupes armés non-étatiques en Afrique. Ces actions sapent les efforts de coopération contre le terrorisme, d'où la nécessité d'une collaboration étroite et coordonnée avec les pays africains sous l'égide de l'Africa Focus Group, indiquent les pays membres de la Coalition.



Présidée par le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, la 11ème réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech a réuni les délégations de 87 pays membres, dont le Maroc, représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.