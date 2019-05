La retraite officielle de Chamakh

28/05/2019

L'international marocain Marouane Chamakh a annoncé officiellement sa retraite en tant que joueur professionnel.

Invité de l’émission « L’Expresso » dimanche matin sur beIN Sports, Marouane Chamakh (35 ans), sans club depuis son départ de Cardiff City en 2016, a annoncé qu’il se retirait des terrains, pour embrasser une autre carrière de consultant ou entraîneur.

« Cela fait deux ans que j’avais vraiment cessé d’être joueur de football. C’était voulu. Officiellement, je n’avais pas déclaré que j’étais à la retraite. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je voulais consacrer tout mon temps à ma famille. Aujourd’hui, je peux dire que je me suis retiré du football», a dit Marouane Chamakh lors de cette émission.

Même s’il a annoncé officiellement sa retraite, l’ancien international marocain ne quitte pas pour autant le foot : « Je vais essayer de revenir dans le monde du football en tant que consultant ou entraîneur. Je vais essayer de passer mes diplômes aussi», a-t-il déclaré à beIN Sports.

Natif de Tonneins, l’ancien attaquant international marocain a commencé sa carrière en 2003 aux Girondins de Bordeaux, où il a été formé. Il a joué par la suite pour Arsenal, West Ham et Crystal Palace, avant de rejoindre Cardiff City.

Marouane Chamakh a porté le maillot du Maroc à 65 reprises et a inscrit 18 buts.