La restauration scolaire au centre d'une réunion de l’AREF Souss-Massa

07/09/2021

La restauration scolaire a été au centre d’une réunion de coordination tenue, récemment à Agadir au siège de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Souss-Massa. Intervenant à cette occasion, le directeur de l’AREF de Souss-Massa, Mohamed Jai Mansouri, a passé en revue le système de restauration scolaire à Souss Massa, notant qu'il s'agit d'une expérience pilote au niveau national, indique un communiqué de l'AREF. Le responsable pédagogique a fait remarquer que ce nouveau système de cantine scolaire a été testé pendant toute une année au niveau de la direction provinciale de l’éducation nationale d’Inezgane-Ait Melloul et a été suivi d’une évaluation scientifique. Cette nouvelle expérience qui a été louée par les autorités locales, les parents d’élèves et les acteurs pédagogiques, a été généralisée progressivement dans toute la région, a noté M.Mansouri, relevant qu'après la réussite de ce système de cantine, un guide de restauration qui s’étale sur plus de 100 pages, a été élaboré dans l'optique de le généraliser au niveau national. A noter que l’AREF de Souss-Massa veillera à généraliser ce service dans les internats à partir du 10 septembre courant.